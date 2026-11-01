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Chcete, aby vám na Vánoce kvetl amarylis? Cibuli musíte zasadit teď

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V obchodech právě teď narazíte na spoustu cibulí s obřími květy na obalu, z nichž mnohé už prodejci nabízejí ve slevě. Od zasazení do samotného vykvetení to rostlině trvá zhruba šest až deset týdnů, a protože do Vánoc zbývá necelých osm týdnů, čas se rychle krátí. Pokud chcete mít na Štědrý den rozkvetlý stůl, ideální doba pro výsadbu je právě od konce října do poloviny listopadu.
Amarylis

Amarylis

Zdroj: Foto: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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