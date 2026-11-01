Chcete, aby vám na Vánoce kvetl amarylis? Cibuli musíte zasadit teď

V obchodech právě teď narazíte na spoustu cibulí s obřími květy na obalu, z nichž mnohé už prodejci nabízejí ve slevě. Od zasazení do samotného vykvetení to rostlině trvá zhruba šest až deset týdnů, a protože do Vánoc zbývá necelých osm týdnů, čas se rychle krátí. Pokud chcete mít na Štědrý den rozkvetlý stůl, ideální doba pro výsadbu je právě od konce října do poloviny listopadu.
Na úvod se ale hodí ujasnit si jednu častou záměnu. Pravá amarylis, česky zornice, je totiž úplně jiná rostlina pocházející z jižní Afriky, která kvete koncem léta. To, co se u nás tradičně prodává před Vánoci, je ve skutečnosti hvězdník z tropické Ameriky. Označení amarylis se však mezi lidmi natolik vžilo, že ho běžně používají i samotní prodejci.
Jak v obchodě vybrat správnou cibuli
Při nákupu vezměte cibuli do ruky a jemně ji stiskněte. Měla by být pevná, těžká a zcela bez známek plísně. Platí jednoduché pravidlo, že čím větší cibuli vyberete, tím více stvolů a květů z ní vyroste. Aby vůbec vykvetla, měla by mít v průměru alespoň osm centimetrů, menší kousky totiž nemusí nasadit na květ vůbec.
Úplným začátečníkům přijdou vhod hotové dárkové sady, které kromě cibule obsahují rovnou i květináč a potřebnou zeminu. Pokud ale zatoužíte po zajímavějších barvách a tvarech, poohlédněte se spíše po volně prodávaných cibulích, u kterých bývá výběr odrůd mnohem pestřejší.
Správná výsadba a první péče
Hvězdníku svědčí těsnější prostor, proto sáhněte po květináči, který je jen o dva až tři centimetry širší než samotná cibule. Naprostou nutností jsou odtokové otvory na dně, protože v přemokřené půdě cibule snadno uhnije. Zemina by měla být lehká a dobře propustná, ideálně vylehčená trochou písku. Samotnou cibuli pak nesázejte příliš hluboko. Do hlíny patří jen kořeny a spodní část, zatímco horní třetina až polovina cibule musí zůstat koukat nad povrchem. Právě odtud totiž později vyrazí květní stvol.
Foto: Pixabay
Dokud rostlina nevyraší, buďte se zálivkou velmi opatrní. Při nadbytku vody by mohla cibule shnít, případně by vyhnala jen samé listy bez jediného květu. Jakmile se ale objeví první zelená špička, přesuňte květináč na teplé a světlé okno a zálivku postupně zvyšujte. Hvězdníku nejlépe vyhovuje teplota mezi 15 a 21 °C, rozhodně mu ale nesvědčí průvan ani bezprostřední blízkost topení. S růstem stvolu začněte rostlinu také přihnojovat.
Aby se vytahující se stvol nenakláněl za sluncem, květináč každých pár dní pootočte. Vysoký a těžký květ je také dobré včas podepřít tyčkou, aby se nezlomil. Zároveň mějte na paměti, že celá rostlina je jedovatá, takže by měla stát mimo dosah malých dětí i domácích mazlíčků.
Trik pro delší kvetení a péče po odkvětu
Teplo a sluneční paprsky kvetení výrazně urychlují. Když se na rostlině objeví poupata, vyplatí se přenést květináč do chladnější místnosti mimo přímé slunce. Květy pak vydrží dělat radost mnohem déle, obvykle dva až tři týdny. Zpomalit nakvétání je přitom vždycky snazší než ho na poslední chvíli popohánět, i proto je lepší zasadit hvězdník raději o něco dříve než pozdě.
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Ani po odkvětu však cibuli nevyhazujte. Odstřihněte pouze odkvetlý stvol zhruba dva až pět centimetrů nad cibulí a dejte pozor, abyste nepoškodili zelené listy. Ty nechte dál volně růst, protože právě v nich se tvoří zásobní živiny, díky kterým rostlina příští zimu znovu vykvete.
Květináč s listy nechte na slunném okně, zalévejte ho vždy po mírném proschnutí povrchu zeminy a každé dva až čtyři týdny přidejte hnojivo. Pokud byste listy ostříhali, příští rok byste se už květů nejspíš nedočkali.
Zdroje info: Autor, https://shop.torontobotanicalgarden.ca/blogs/blog-posts/tips-and-tricks-for-growing-stunning-and-strong-amaryllis, https://yardandgarden.extension.iastate.edu/faq/what-should-i-do-my-amaryllis-after-it-blooms
Náhledové foto: Unsplash
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