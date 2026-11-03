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Podzimní mulčování bez chyb: Kdy méně chrání více

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Mulčování na podzim pomáhá chránit půdu před výkyvy teplot, omezuje růst plevelů a zpomaluje vysychání záhonů. Příliš silná vrstva však může napáchat více škody než užitku.
Mulčovací kůra

Mulčovací kůra

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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