Podzimní mulčování bez chyb: Kdy méně chrání více

Mulčování na podzim pomáhá chránit půdu před výkyvy teplot, omezuje růst plevelů a zpomaluje vysychání záhonů. Příliš silná vrstva však může napáchat více škody než užitku.
Vrstva mulče
Na běžných záhonech se jako výchozí vodítko osvědčuje vrstva mulče přibližně 5 až 8 cm, přičemž záleží na použitém materiálu. Jemnější mulč se obvykle ukládá v tenčí vrstvě, zatímco hrubší štěpka může být o něco silnější. Příliš vysoká vrstva mokrého listí nebo trávy se snadno slehne, omezí přístup vzduchu a začne zahnívat.
Před rozprostřením mulče odstraňte plevel a zkontrolujte, zda půda není přemokřená. Na těžké jílovité půdě, která zadržuje vodu, je vhodnější střídmější vrstva vzdušného materiálu. Naopak lehčí půda může ocenit ochranu před zimním vysycháním. Mulč však nikdy nenahrazuje dobré odvodnění.
Listí, sláma nebo štěpka
Ne každý materiál se hodí na všechny části zahrady. Suché spadané listí je dostupné a dobře chrání půdu, ale ve velké vrstvě může vytvořit neprodyšnou rohož. Nejlepší je listí rozprostřít volně, případně ho předem nasekat sekačkou. Vyhněte se silně napadeným listům, které by mohly přispět k přezimování chorob.
Sláma se hodí především na zeleninové záhony a kolem některých trvalek. Je lehká a propouští vzduch, ale může se snadno rozfoukat. Dřevní štěpka je vhodná zejména pod keře a na okrasné záhony, kde se postupně rozkládá. Na zeleninové záhony je praktičtější používat ji s ohledem na plánované jarní výsadby a potřeby půdy. Čerstvá posekaná tráva se na podzim používá opatrně. V silné vrstvě se slepuje, zahřívá a zahnívá. Pokud ji chcete využít, nechte ji nejprve zavadnout a rozprostřete ji jen v tenké vrstvě.
Tip: Mulčování pomocí kopřiv. Zelenina se vám odmění bohatou úrodou.
Mulč nesmí zakrývat krčky rostlin
Častou chybou je přihrnutí materiálu až těsně ke stonkům keřů, růží nebo trvalek. Vlhkost se pak drží u kořenového krčku, což zvyšuje riziko hniloby a poškození rostlin. Kolem stonků proto ponechte malý volný prostor. Zvláštní pozornost věnujte růžím a dřevinám, u nichž je důležité nezaměňovat mulčování půdy s navršením materiálu přímo na rostlinu.
U čerstvě vysazených trvalek a mladých keřů může mulč pomoci stabilizovat teplotu půdy. Neměl by však zakrýt nízké výhony ani místa, odkud rostliny na jaře znovu obrážejí. U cibulovin zase dbejte na to, aby ochranná vrstva nebyla příliš těžká a zbytečně nezadržovala vodu.
Foto: Pixabay
Kdy mulč doplnit a kdy ubrat
Mulčování je vhodné provádět až po ochlazení půdy, nikoli automaticky při prvním podzimním dnu. Příliš časné zakrytí teplé a mokré půdy může zpomalit její přirozené vysychání. Pokud naopak nastane dlouhé suché období, nejprve zkontrolujte vlhkost zeminy a podle potřeby ji přiměřeně zalijte.
Během zimy občas zkontrolujte, zda vítr materiál nerozfoukal a zda se listí neslehlo do hutné vrstvy. Pokud mulč zapáchá, zahnívá nebo zůstává trvale mokrý, část odeberte a nechte půdu lépe dýchat. Na jaře pak ochrannou vrstvu podle potřeby ztenčete, aby se zemina mohla prohřát a mladé rostliny měly dostatek prostoru k růstu.
Zdroj: autorka, https://www.dumazahrada.cz/zahrada/podzim-mulcovani-vyhody-nevyhody-postup/
Náhledové foto: Radek Štěpán, fotogalerie: Pixabay
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