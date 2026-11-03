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Přestaňte kupovat drahá chemická hnojiva z obchodu: Obyčejné koření ze špajzu okamžitě vzkřísí chřadnoucí pokojovky

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Přestaňte kupovat drahá chemická hnojiva z obchodu: Obyčejné koření ze špajzu okamžitě vzkřísí chřadnoucí pokojovky. Jak ochránit pokojové rostliny v zimě? Mletá skořice vyžene plísně, potlačí škůdce a podpoří kořeny
Pokojové rostliny

Pokojové rostliny

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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