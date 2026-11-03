Přestaňte kupovat drahá chemická hnojiva z obchodu: Obyčejné koření ze špajzu okamžitě vzkřísí chřadnoucí pokojovky. Jak ochránit pokojové rostliny v zimě? Mletá skořice vyžene plísně, potlačí škůdce a podpoří kořeny
Příchod chladných podzimních a zimních měsíců přináší pro naši zelenou oázu na parapetech poměrně zatěžkávací zkoušku. Krátké dny, výrazný úbytek přirozeného slunečního svitu, suchý vzduch z rozpálených radiátorů a občasný studený průvan při větrání způsobují, že dříve vitální pokojovky začínají strádat. Listy žloutnou, stonky se nepřirozeně vytahují a v přemokřeném substrátu se rády usazují nebezpečné plísně či otravné mušky smutnice. Místo abyste běželi do hobbymarketu pro předraženou chemickou syntetiku, nakoukněte do spíše. Obyčejná mletá skořice totiž v sobě ukrývá neuvěřitelnou sílu, která vrátí vašim zeleným krasavicím ztracenou kondici a zářivý lesk.
Proč pokojovkám svědčí přírodní péče a jak působí skořicový zázrak
Pokojové rostliny nefungují jen jako pěkná dekorace interiéru. Významně upravují mikroklima v místnosti, odpařují vlhkost a vybrané druhy dokonce pohlcují ze vzduchu škodlivé těkavé látky. Abyste je udrželi v perfektním zdravotním stavu, nemusíte půdu zatěžovat agresivními hnojivy. Skvělou výživu představuje například podzimní výluh ze spadaného listí nebo jiné přírodní zbytky z kuchyně.
Mletá skořice však nabízí ještě něco navíc. Obsahuje totiž silné silice s cinnamaldehydem, které mají mohutné přírodní fungicidní, antibakteriální a antiseptické účinky.
- Spolehlivě potlačuje vznik bělavých plísní na povrchu hlíny v květináči.
- Její aromatické vůni se zdaleka vyhýbají běžní škůdci, jako jsou svinky, roztoči nebo larvy smutnic.
- Působí jako přirozený fytostimulant, který podporuje hustší růst zelené hmoty a stimuluje nasazování nových poupat.
Tip: Kdy přichází nejhorší chyba při pěstování cuket? V době sklizně.
Foto: Pixabay
Příprava dezinfekčního postřiku a stimulátoru zakořeňování
Zhotovení domácího elixíru vám zabere sotva dvě minuty a zvládne ho úplně každý.
Jak na přípravu účinné zálivky a postřiku?
1. Do jednoho litru vlažné až teplé vody vmíchejte jednu čajovou lžičku kvalitní mleté skořice.
2. Směs nechte přibližně dvě hodiny odstát a občas ji promíchejte, aby se účinné látky uvolnily do vody.
3. Pro použití v rozprašovači tekutinu přeceďte přes jemné kávové plátýnko nebo sítko, abyste neucpali trysku.
4. Připraveným roztokem pokropte listy i povrch zeminy přibližně jednou za dva až tři týdny.
Geniální trik pro bleskové zakořenění řízků
Skořice platí za nejoblíbenější přírodní zakořeňovač na světě. Když množíte pokojovky stonkovými nebo listovými řízky, ponořte čerstvě odříznutou ranou plochu do misky s mletou skořicí ještě předtím, než sazeničku zasadíte do substrátu nebo vložíte do sklenice s vodou. Skořicový prášek okamžitě zatáhne ranou plochu, zabrání obávanému hnití stonku ve vodě a výrazně urychlí tvorbu nových silných kořínků.
Zdroje info: Autorka, https://www.feathersinthewoods.com/2018/03/using-cinnamon-for-plants.html, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/skorice-na-pokojove-rostliny-30000820.html
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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