Česnek a majoránka nestačí. Pokud chcete opravdu dokonalé hospodské bramboráky, přidejte ještě tuto ingredienci

Podzimní víkend na chalupě má své nezaměnitelné kouzlo. Venku se ochlazuje, ranní mlha se drží nad zahradou a po návratu z procházky přijde vhod něco teplého a pořádně sytého. Právě tehdy se z kuchyně začne linout vůně smažených bramboráků, česneku a majoránky. Stačí několik obyčejných surovin a na stole se objeví jídlo, které zahřeje, zasytí a připomene poctivou domácí kuchyni. Nejlepší jsou ještě horké, s křupavými okraji a měkkým bramborovým středem.
Bramboráky mají v české kuchyni dlouhou tradici a původně patřily především k jednoduchým jídlům venkovských domácností. Připravovaly se ze surovin, které byly běžně po ruce, a jejich podoba se postupně rozšířila do různých koutů země. Zajímavá je také pestrost lidových názvů. Zatímco někde se jim říká cmunda, na Plzeňsku se můžeme setkat s vošouchy, na Domažlicku s bacány a na Českobudějovicku s názvem báca. V jiných krajích se používají také označení sejkory nebo kramfleky. Rozdíly najdeme nejen v názvech, ale i v samotné přípravě. Někdo dává přednost jemně strouhaným bramborám, jiný část nastrouhá nahrubo, aby byly placky výraznější a křupavější. Pro českou podobu bramboráků je však typická především vůně česneku a majoránky, někdy doplněná špetkou kmínu.
Bramboráky podávejte samotné, případně s kysaným zelím, které příjemně vyváží jejich výraznější chuť. Pokud z nich chcete připravit vydatnější jídlo, doplňte je hustou masovou omáčkou nebo kouskem opečené uzeniny. Do těsta můžete podle chuti přidat také trochu kmínu nebo čerstvě mletého pepře. Pro opravdu křupavý výsledek strouhejte část brambor nahrubo a placky na pánvi příliš nezahušťujte. Smažte je v dobře rozehřátém tuku, aby se propekly i uvnitř a získaly zlatavou kůrku. Hotové bramboráky nechte krátce okapat na papírové utěrce a podávejte co nejdříve. Právě čerstvě usmažené chutnají nejlépe, zvlášť když se venku pomalu hlásí chladný podzim.
Brambory oloupejte, omyjte a nastrouhejte do větší mísy. Můžete použít jemné i hrubé struhadlo nebo obě velikosti zkombinovat. Část brambor nastrouhaná nahrubo dodá hotovým bramborákům výraznější strukturu a křupavější okraje.
Pokud brambory pustí příliš mnoho vody, část tekutiny opatrně slijte. Není však potřeba je úplně vymačkat, protože přirozená bramborová šťáva pomáhá vytvořit správnou konzistenci těsta. Případný usazený škrob na dně nádoby můžete vrátit zpět k bramborám.
Česnek oloupejte a prolisujte přímo k nastrouhaným bramborám. Přidejte vejce, hladkou mouku, majoránku, případně drcený kmín, sůl a čerstvě mletý pepř. Majoránku před přidáním promněte mezi prsty, aby se lépe rozvinula její vůně.
Všechny suroviny důkladně promíchejte, aby vzniklo stejnoměrné těsto. Mouku přidávejte postupně podle toho, kolik tekutiny brambory pustily. Směs by měla být dostatečně hustá, aby na pánvi držela tvar, ale neměla by být příliš tuhá.
Na větší pánvi rozehřejte vrstvu oleje nebo sádla. Lžící nabírejte bramborové těsto a roztírejte ho do tenkých placiček. Nesmažte příliš mnoho bramboráků najednou, aby se pánev zbytečně neochladila.
Bramboráky smažte na středním plameni přibližně 3–4 minuty z každé strany, dokud nebudou krásně zlatavé a křupavé. Teplotu průběžně kontrolujte, protože příliš rozpálený tuk by povrch rychle spálil, zatímco vnitřek by zůstal nedopečený. Hotové placičky přendejte na papírovou utěrku, aby se odsál přebytečný tuk.
Tip: Bramboráky chutnají výborně samotné, ale skvěle je doplní také kysané zelí. Podávat je můžete i se zakysanou smetanou s česnekem a pažitkou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová