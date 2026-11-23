Když se vám obyčejné brambory na loupačku nebo klasické zapékané brambory omrzí, je čas vyzkoušet něco méně obvyklého. Představte si pekáč, ze kterého se line vůně opečené slaniny, cibule, česneku a majoránky. Na povrchu se pomalu tvoří zlatavá kůrka, zatímco uvnitř zůstává směs brambor a rýže měkká a vláčná. Přesně takové jsou zapečené brambory s rýží a uzenou slaninou, tradiční slezský pokrm, ze kterého z několika dostupných surovin připravíte vydatnou večeři pro celou rodinu.
Tato specialita pochází z polského Slezska, především z oblasti kolem města Żywiec, kde se po generace vařila z toho, co bylo běžně po ruce. Brambory tvoří její základ, vařená rýže dodává směsi osobitou strukturu a uzená slanina se postará o výraznější chuť.
Na tomto jídle je zajímavé právě spojení brambor a rýže, které v jednom pekáči možná nečekáte. Recept je přitom jednoduchý a obejde se bez drahých surovin. Důležitou roli hraje uzená slanina, která jídlu dodá výraznou chuť, a majoránka s česnekem se postarají o typickou vůni domácí kuchyně. Horké mléko pomůže udržet bramborovou směs vláčnou, takže se po upečení nemusíte obávat suchého nákypu.
Zapečené brambory s rýží a uzenou slaninou se hodí zejména na chladnější dny, kdy máte chuť na poctivé jídlo, které zasytí a vystačí i na další porci. Podávejte je samotné nebo s kyselou okurkou či jednoduchým zelným salátem, jejichž svěží chuť příjemně vyváží tučnost slaniny. Pokud chcete jemnější výsledek, zvolte méně tučnou uzenou slaninu, pro výraznější chuť můžete přidat trochu více česneku nebo majoránky. Směs před pečením dobře promíchejte a mléko použijte horké, aby nastrouhané brambory zbytečně nešedly. Po vytažení z trouby nechte zapečené brambory několik minut odpočinout. Budou se lépe krájet a jednotlivé porce si udrží tvar.
Rýži propláchněte pod studenou tekoucí vodou a uvařte ji podle návodu na obalu téměř doměkka. Poté ji sceďte a nechte chvíli stranou. Mezitím si připravte ostatní suroviny, aby bylo možné směs po nastrouhání brambor rychle dokončit.
Brambory oloupejte, omyjte a nastrouhejte najemno do větší mísy. Pokud pustí příliš mnoho tekutiny, část opatrně slijte, ale brambory úplně nevysušujte.
Uzenou slaninu nakrájejte na malé kostičky a vložte ji na rozpálenou pánev. Opékejte ji, dokud nepustí tuk a nezačne zlátnout. Poté ji vyjměte děrovanou naběračkou a na výpeku osmahněte nadrobno nakrájenou cibuli, dokud nezměkne a lehce nezezlátne.
Do mísy s nastrouhanými bramborami přidejte uvařenou rýži, opečenou slaninu, cibuli i část výpeku. Přisypte majoránku, kmín, sůl a prolisovaný česnek, potom všechny suroviny důkladně promíchejte. Mléko zahřejte téměř k bodu varu a ještě horké ho přilijte k bramborové směsi, aby brambory zbytečně nešedly.
Troubu předehřejte na 180 °C. Pekáč o rozměrech přibližně 24 × 24 cm vymažte máslem a rovnoměrně do něj rozprostřete připravenou bramborovou směs. Povrch lehce uhlaďte a vložte pekáč do předehřáté trouby.
Bramborovou směs pečte přibližně 90 minut, dokud povrch nezezlátne a nevytvoří se pevnější kůrka. Pokud by začala příliš rychle tmavnout, zakryjte pekáč na zbývající dobu volně alobalem. Po upečení nechte pokrm 10–15 minut odpočinout, aby se lépe krájel a jednotlivé porce držely tvar.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová