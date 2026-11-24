Lidé, kteří projíždějí přes kruhový objezd ve směru na Český Krumlov u Boršova nad Vltavou, si mohli v posledních dnech všimnout pohybu techniky a upraveného terénu v místě plánovaného distribučního centra. Podle starosty Boršova nad Vltavou jde o přípravu archeologických výzkumů.
„Jedná se teď o archeologické sondy. Geodeti tam dostali vytyčené prostory, kde mají vzniknout, a tam teď proběhly úpravy,“ vysvětlil redakci Drbny starosta Boršova nad Vltvaou Martin Schmidtmeyer.
Stroje podle něj na místo přijely na začátku minulého týdne. Sejmuly vrchní vrstvu zeminy v předepsaném rozsahu. Nyní už se mají v lokalitě pohybovat především archeologové. Obec zatím nemá informace o tom, že by při průzkumu narazili na nějaké významné nálezy.
Archeologický průzkum na místě budoucí haly.
„V závislosti na počasí předpokládáme, že budou práce pokračovat po následujících několik týdnů,“ doplnil pro redakci Tomáš Mile za skupinu Accolade a developera Garbe.
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Archeologický průzkum ale neznamená, že se bezprostředně po něm začne stavět. Podle starosty investor zatím nemá stavební povolení. K jeho získání potřebuje mimo jiné stanoviska Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a společnosti ČEVAK, která se zabývá vodohospodářskou infrastrukturou.
Právě dopravní napojení areálu je přitom jedním z témat, která kolem projektu vyvolávají největší otázky. ŘSD už dříve uvedlo, že po investorovi požaduje dopravní mikrosimulaci. Ta má ukázat, jaký vliv bude mít provoz distribučního centra na dopravu v okolí, a především na silnici I/3.
„Pokud se projekt schválí a postaví, jednou z podmínek bude také roční monitoring dopravní situace na kruhovém objezdu a v jeho okolí,“ vysvětlil v září redakci mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Případná další opatření by měl financovat investor.
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„Průběh povolovacího procesu nemůžeme momentálně blíže komentovat, jelikož závisí na postupu příslušných úřadů,“ dodal Mile. Investor rovněž odmítl přiblížit, kdy by mohlo dojít k samotné výstavbě. Zastupitelé už rozhodli
Boršovští zastupitelé schválili plánovací smlouvu s investorem v září. Hlasování skončilo poměrem pěti hlasů pro, tří proti a jeden zastupitel se zdržel. Rozhodnutí tak učinilo tehdejší vedení obce a zastupitelstvo, které o smlouvě jednalo po několikaměsíčním vyjednávání.
Aktuální projekt počítá s jednou distribuční halou namísto původně plánovaných čtyř průmyslových budov. Ty měly dohromady zabírat přibližně 148 tisíc metrů čtverečních. Nová varianta má mít zhruba poloviční zastavěnou plochu.
V distribučním centru by mohlo najít práci až kolem 2500 lidí, při běžném provozu se počítá maximálně s 1680 zaměstnanci. Provoz areálu má podle dosavadních odhadů přinést přibližně 760 vozidel denně. Původní záměr počítal zhruba s 1100 vozidly.
Za uzavření plánovací smlouvy má obec od investora získat 20 milionů korun. Součástí dohody jsou také protihluková opatření, parkování pro kamiony přímo v areálu nebo vybudování chodníku podél průmyslové zóny. Investor se zavázal také k poskytnutí pozemků pro případné rozšíření kruhového objezdu.
Obavy z dopravy i dopadů pro obec
Ani upravená podoba projektu ale neznamená, že s ním všichni místní souhlasí. Odpůrci upozorňují především na možné dopravní komplikace. Obávají se, že kamiony a auta zaměstnanců zatíží silnici I/3 i další komunikace v okolí.
Zastupitelka Jana Zassiedko ze sdružení Boršováci, která při hlasování nepodpořila podpis plánovací smlouvy, upozorňovala zejména na kapacitu kruhových objezdů na jižní tangentě a na možné kolony při napojení areálu na hlavní silnici. Podle ní také sjednaných 15 odstavných míst pro kamiony nemusí být dostatečných.
Zastánci projektu naopak poukazují na menší rozsah oproti původnímu záměru, nižší očekávanou dopravní zátěž a příslib finančního příspěvku i dalších opatření pro obec.
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