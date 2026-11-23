Ještě před několika desítkami let se maso nevařilo každý den. Na stole bývaly často luštěniny, brambory a zelenina ze zahrady. Hospodyňky uměly z obyčejných surovin připravit jídlo, které zasytilo celou rodinu a nestálo mnoho peněz. Fazolová polévka patřila k oblíbeným pokrmům a v každé domácnosti ji vařili trochu jinak. Někdo přidával uzené maso, jiný spoléhal na česnek, majoránku a dobrou zeleninu.
Dnes se k bezmasým jídlům vracíme nejen kvůli úsporám, ale také proto, že nám po vydatných pokrmech s masem občas přijde vhod lehčí oběd. Bílé fazole mají v kuchyni dlouhou tradici a rozhodně nejsou jen obyčejnou přílohou. Obsahují rostlinné bílkoviny, vlákninu, železo a další minerální látky. Dobře zasytí a v kombinaci s mrkví, petrželí a bramborami z nich připravíte plnohodnotnou polévku, ve které maso vůbec nechybí.
Na chuti se výrazně podílí majoránka. V českých kuchyních se používá už po generace a s fazolemi si rozumí stejně dobře jako s bramborami nebo česnekem. V tomto receptu ji doplňuje uzená paprika, která polévce dodá příjemné kouřové aroma. Právě ona pomůže nahradit chuť, kterou bychom jinak čekali od klobásy nebo slaniny. Při restování ji ale přidávejte až ke konci a nenechávejte ji na oleji dlouho, protože by mohla zhořknout.
Polévku podávejte horkou, posypanou čerstvou petrželkou. Nejlépe chutná s krajícem žitného chleba nebo domácího kváskového pečiva. Pokud máte rádi hustší polévky, část uvařených fazolí rozmačkejte vidličkou a vraťte je do hrnce. Polévka tak získá krémovější konzistenci, aniž byste museli přidávat mouku. V lednici vydrží v uzavřené nádobě přibližně 2–3 dny. Při ohřívání ji podle potřeby zřeďte trochou vody nebo vývaru, protože fazole během skladování ještě nasáknou tekutinu.
Bílé fazole přeberte, propláchněte studenou vodou a vložte do větší mísy. Zalijte je dostatečným množstvím studené vody, protože během namáčení zvětší svůj objem. Nechte je stát 8–12 hodin, nejlépe přes noc.
Druhý den fazole slijte a znovu propláchněte. Přesuňte je do hrnce, zalijte čistou vodou a přiveďte k varu. Poté stáhněte teplotu a vařte mírným varem přibližně 60–90 minut, dokud nezměknou. Délka vaření závisí na druhu a stáří fazolí. Uvařené fazole sceďte a část vody si případně ponechte pro pozdější úpravu hustoty polévky.
Mezitím očistěte mrkev a kořenovou petržel a nakrájejte je na menší kostičky. Brambory oloupejte a nakrájejte na podobně velké kousky. Cibuli oloupejte a nasekejte nadrobno, česnek prolisujte nebo nasekejte najemno.
Ve velkém hrnci rozehřejte olej a přidejte cibuli. Restujte ji na mírném ohni, dokud nezměkne a nezačne lehce zlátnout. Přidejte česnek a krátce promíchejte, aby se rozvoněl. Stáhněte teplotu, vmíchejte sladkou a uzenou papriku a jen krátce prohřejte, aby nezhořkla.
Do hrnce přidejte nakrájenou mrkev, kořenovou petržel a brambory. Promíchejte je s cibulovým základem a zalijte zeleninovým vývarem. Přidejte bobkové listy a nové koření. Přiveďte k varu a vařte přibližně 15–20 minut, dokud zelenina a brambory nezačnou měknout.
Přidejte uvařené fazole a konzervovaná rajčata. Polévku promíchejte a nechte dalších 10–15 minut mírně vařit, aby se všechny chutě spojily a zelenina byla úplně měkká. Pokud se vám bude zdát příliš hustá, přilijte trochu vody nebo vývaru.
Nakonec přidejte majoránku promnutou mezi prsty, osolte a opepřete podle chuti. Polévku ještě krátce povařte přibližně 3–5 minut a vyjměte bobkové listy i nové koření. Před podáváním vmíchejte nasekanou čerstvou petrželku nebo jí posypte jednotlivé porce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová