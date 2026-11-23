Připravte originální pohoštění pro návštěvu a zapomeňte na obvyklou česnekovou nebo sýrovou pomazánku. Zkuste tuhle pikantní verzi z uzené makrely, rajčat, papriky a rýže. Na opečené topince chutná skvěle a díky lehce pálivému základu má pořádný říz. Připravíte ji z běžných surovin a množství pálivé papriky si snadno upravíte podle toho, co máte rádi.
Podobná kombinace ryby, rýže a zeleniny má zajímavé kořeny. V 60. letech 20. století se africké jídlo zvané chop-chop, připravované z ryb, zeleniny a rýže, stalo inspirací pro polský paprykarz szczeciński. Tato rybí konzerva s rajčaty, rýží, cibulí a pálivou paprikou si získala velkou oblibu. Původně šlo o způsob, jak využít dostupné suroviny a připravit syté jídlo. Domácí pomazánka se touto kombinací volně inspiruje, ale místo průmyslově zpracované konzervy si ji připravíte čerstvou a podle vlastní chuti.
Základem je uzená makrela, která má šťavnaté maso a výrazné kouřové aroma. Dobře se doplňuje s nasládlou mrkví, cibulí a rajčaty, zatímco paprika dodává směsi barvu i chuť. Makrela navíc obsahuje kvalitní bílkoviny a omega-3 mastné kyseliny. S kořením proto nemusíte přehánět, aby chuť ryby nezanikla. Vařená rýže pomazánku zahustí a udělá ji sytější. Díky rajčatovému základu zůstane směs vláčná a po odležení v lednici se bude dobře roztírat.
Pomazánku nechte před podáváním vychladit, aby se chutě spojily a rýže nasákla část rajčatové omáčky. Namažte ji na čerstvý chléb nebo ji podávejte s křupavými topinkami. Navrch se hodí nasekaná petrželka, jarní cibulka nebo pár kostiček čerstvé papriky. Máte-li rádi ostřejší jídla, přidejte trochu chilli, naopak pár kapek citronové šťávy chuť příjemně osvěží. Pomazánku můžete obohatit také o větší množství mrkve nebo červené papriky, které jí dodají jemnou sladkost.
Rýži uvařte v osolené vodě podle návodu na obalu, aby změkla, ale nerozvařila se. Poté ji sceďte a nechte chvíli vychladnout. Mezitím očistěte cibuli, mrkev a červenou papriku.
Cibuli nakrájejte nadrobno, mrkev nastrouhejte nahrubo a papriku nakrájejte na malé kostičky. Na pánvi rozehřejte olej, přidejte cibuli a krátce ji orestujte. Poté vmíchejte mrkev s paprikou a za občasného míchání opékejte 5–7 minut, dokud zelenina nezačne měknout.
K zelenině přidejte krájená rajčata, rajčatový protlak, sladkou mletou papriku a podle chuti také špetku pálivé papriky. Směs promíchejte a na mírném ohni vařte přibližně 10 minut, aby se chutě spojily a část tekutiny se odpařila. Podle potřeby ji dochuťte solí a černým pepřem.
Uzenou makrelu zbavte kůže a pečlivě vyberte všechny kosti. Maso rozdělte vidličkou na menší kousky a přidejte ho k zeleninové směsi. Vmíchejte uvařenou rýži a vše důkladně promíchejte, aby se suroviny rovnoměrně spojily.
Pomazánku nechte za občasného míchání vychladnout a poté ji uložte alespoň na 1 hodinu do lednice. Po vychlazení zkontrolujte její konzistenci a podle potřeby ji dochuťte solí, pepřem nebo trochou citronové šťávy. Před podáváním ji posypte nasekanou petrželkou a nabídněte s čerstvým chlebem nebo křupavými topinkami.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová