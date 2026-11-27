Čtvrteční večer 26. listopadu, pár desítek minut před výkopem proti lídrovi Evropské ligy. Předseda představenstva a generální ředitel Viktorie Plzeň Adolf Šádek si stoupl před kameru Nova Sportu a řekl věci, které se obvykle říkají jen za zavřenými dveřmi kabiny. Na přemlouvání hráčů ani na vyhrožování jim už podle svých slov nemá sílu. Teď je řada na nich. Do konce podzimu ho mají přesvědčit, že „tady v Plzni mají být“. Pokud se jim to nepovede, bude podle něj zima v Plzni „velmi třaskavá“. O dvě hodiny později svítilo na tabuli 4:0 pro Plzeň proti Benfice. Šádkovo ultimátum tím ale neztratilo platnost. Jen dostalo nový kontext.
Sedm zápasů na důkaz
Šádek nejmenoval žádné hráče k odchodu ani neoznámil pokuty. Jeho výhrůžka je jednodušší a pro kabinu možná nepříjemnější. Hráči dostali časový limit a jasné kritérium: přesvědčit vedení, že si dres Viktorie zaslouží.
Celý vzkaz podle rozhovoru, který převzal
iSport, stál na několika bodech: Plzeň má podle Šádka historicky nejhorší vstup do evropských pohárů a zároveň slabý start v lize. Šádek byl během podzimu v kabině několikrát a další přemlouvání už nechystá. Hráči mají do konce podzimu sedm zápasů, aby ho přesvědčili, že do klubu patří. Pokud ho nepřesvědčí, bude zima „velmi třaskavá“ a „velmi zajímavá“. Veřejný vzkaz má hráče přimět, aby se „probrali a uvědomili si, kde jsou“.
Podle nás to nebyl výbuch emocí, spíš chladně načasovaný manažerský tah. Šádek už v srpnu tvrdil, že klub nebude dělat ukvapená rozhodnutí pod vlivem emocí a že vše průběžně vyhodnocuje. Listopadový vzkaz na to přímo navazuje, jen má termín a adresáta. Odpovědnost se tím přesouvá z vedení a trenéra do kabiny. Kdo do Vánoc nepřidá, může se stát součástí přestavby.
Odpověď za devadesát minut
Benfica přijela do Plzně jako jeden z největších favoritů soutěže. Ze čtyř zápasů v ligové fázi vyhrála čtyři a vedla tabulku. Plzeň měla tři body a za sebou tři porážky na startu.
Pak přišla noc, jakou Štruncovy sady dlouho nezažily. Viktorie hrála aktivně, napadala vysoko a portugalského obra přejela 4:0. Zápasu vévodil Kabongo, který podle reportáže dal dva góly a přidal asistenci. Lepší odpověď na veřejné ultimátum si hráči vymyslet nemohli.
Jedna výhra ale Šádkovo kritérium nesplňuje. Mluvil o celém podzimu, ne o jednom večeru. Proti Benfice musel být motivovaný každý. Skutečný test přijde v neděli v Brně a v prosincových ligových zápasech, kde žádné reflektory Evropské ligy nesvítí.
Krize, která nezačala včera
Šádkova slova dávají smysl teprve vedle letních ambicí. Před sezonou mluvil o „hladu po titulu“ a o tom, že třetí místo s účastí v Evropě Plzni nestačí. Klub po vstupu Michala Strnada deklaroval vyšší cíle. Šádek v něm dál zastává roli předsedy představenstva a generálního ředitele, drží menšinový podíl a podle Strnada odpovídá za řízení a rozvoj klubu. Ambice tedy nesou jeho podpis.
Realita se od nich rychle vzdálila. Liga začala porážkou 1:3 s Libercem a remízou 1:1 s Brnem. Následovalo bizarní 5:5 v Teplicích, kde Plzeň po deseti minutách vedla 3:0. Po třech kolech měla dva body. Trenér Martin Hyský skončil 21. srpna, dva dny nato převzal tým Radoslav Kováč.
Ani nová energie však nepřinesla obrat, jaký vedení čekalo. Ligová tabulka po patnácti kolech:
Ukazatel Plzeň Pořadí 7. místo Bilance 6 výher, 5 remíz, 4 porážky Skóre 31:23 Body 23 Ztráta na 1. Slavii 14 bodů Ztráta na 6. Sigmu 1 bod
V Evropě to bylo ještě horší: 0:3 s Unionem, 1:2 s Ferencvárosem a 1:2 s Levski. Teprve výhra 1:0 nad Lillestrømem zastavila sérii. Experti podcastu MVP Seznam Zpráv už v říjnu popisovali Plzeň jako tým, který ztratil hlad, s kabinou bez energie a problematickým přechodem od Hyského ke Kováčovi. Mezi fanoušky panovala nespokojenost už od srpna.
Postup do jarní Evropy se znovu otevřel
Výhra nad Benfikou udělala v evropských počtech víc než jakýkoli ligový zápas. Plzeň má po pěti kolech šest bodů a podle průběžné tabulky se pohybuje kolem 19. místa. To je pásmo, které ještě znamená jaro v Evropě.
Systém je podle
pravidel UEFA jednoduchý. Prvních osm týmů jde přímo do osmifinále, 9. až 24. místo hraje play-off a od 25. místa dolů se končí. Pevná bodová hranice neexistuje, rozhoduje pořadí.
Plzni zbývají tři zápasy:
10. prosince: Bournemouth venku 21. ledna: Real Sociedad venku 28. ledna: Jagiellonia doma
Podle našeho výpočtu je minimem ještě jedna výhra. Devět bodů by Plzeň k play-off výrazně přiblížilo, dvě výhry by ji dostaly do pohodlné pozice. Nejrealističtější cíl je domácí zápas s Jagiellonií. Body z Anglie nebo Baskicka by byly bonusem, po výkonu proti Benfice ale už nevypadají jako sci-fi.
Do konce kalendářního roku čeká tým ještě nabitý program: 29. listopadu Brno venku, 2. prosince osmifinále MOL Cupu ve Zlíně, 6. prosince doma Teplice, pak Bournemouth a 14. prosince ligový zápas ve Zlíně. Právě v těchto zápasech hráči Šádkovi buď dokážou, že výhra nad Benfikou nebyla výjimka, nebo mu dodají argumenty pro zimní řez.
Kováčova pojistka a zima změn
Ultimátum se netýká jen hráčů. Šádek v témže rozhovoru mluvil i o trenérovi a jeho smlouvě. Kováč podle klubového oznámení na
oficiálním webu Viktorie podepsal smlouvu do konce sezony s následnou dvouletou opcí. Mechanismus popsal Šádek přímo: pokud bude mít klub po sezoně zaručené místo v Evropě, smlouva se prodlouží.
Okamžitý vyhazov Kováčovi tedy nehrozí. Jeho budoucnost je ale navázaná na výsledek, ne na dojem. Sedmé místo v lize na evropské poháry nestačí. Každý bod v Evropské lize i v domácí soutěži tak rozhoduje i o tom, kdo bude na lavičce Plzně v létě.
Pro kabinu je důležitější, co se chystá v lednu. Podle iSportu chce být vedení v zimě na přestupovém trhu aktivní a přivést až pět hráčů. Hledá křídlo, tvořivého záložníka a silného hrotového útočníka. Část současného kádru může odejít na hostování nebo natrvalo. Konkrétní jména zatím nikdo nepotvrdil, ale Šádkův vzkaz má jasný podtext: o tom, kdo uvolní místo, rozhodnou výkony do poloviny prosince.
Šádek nechce nikoho přemlouvat, chce důkazy. První dodal Kabongo se spoluhráči proti nejlepšímu týmu soutěže. Další mají přijít v Brně, ve Zlíně a proti Teplicím, kde motivace nepřichází sama od sebe a kde se ukáže, jestli si hráči jeho slova opravdu vzali k srdci.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl