Ve čtvrtek 26. listopadu 2026 se Sparta chystala na Evropskou ligu proti AZ Alkmaar s dočasným trenérem. Luděk Mádl ve stejný den napsal na síti X, že má podle zpráv ze zákulisí jasno, kdo je ve hře o místo hlavního kouče: Francesco Calzona, bývalý trenér slovenské reprezentace. Mádl vyjmenoval jeho přednosti. Je volný, zná středoevropské prostředí, je pro Spartu finančně dostupný a své práci rozumí. Příspěvek uzavřel otázkou: „Klapnou jeho námluvy se Spartou?“ O podpisu ani dohodě tedy nepsal, mluvil o námluvách. Sparta jméno nového trenéra zatím neoznámila. I tak stojí za to vzít Mádlovu informaci vážně a projít, co by Calzona na Letnou přinesl a čím by tam riskoval.
Redakce SportyŽivě.cz zaslala na Letnou dotaz, zda klub skutečně s italským koučem jedná, ale oficiální reakce zatím nedorazila.
Co Sparta potvrdila a co zatím zůstává v zákulisí
Oficiální část příběhu je krátká. Sparta ukončila spolupráci s Brianem Priskem a v oficiálním oznámení uvedla, že po patnácti kolech ztrácí na vedoucí Slavii 13 bodů a pět soutěžních zápasů v řadě nevyhrála. Odchod trenéra ale nebyl jedinou změnou. Po téměř osmi letech skončil i sportovní ředitel Tomáš Rosický a místo něj nastoupil Tomáš Sivok. Ten hned po jmenování prohlásil, že jeho bezprostřední prioritou je představit nového hlavního trenéra „v příštích hodinách“.
Těch pár hodin se protáhlo. Na zápas s Alkmaarem povede tým Lukáš Bláža, asistovat mu budou Miroslav Droppa a Jan Blažíček. Sám Bláža v rozhovoru pro iDNES přiznal, že dostal nejprve úterní trénink, potom čtvrteční zápas a co bude dál, neřeší.
Do tohoto prázdného prostoru vstoupila Mádlova zpráva. Její váhu určuje autor. Mádl patří ke zkušeným znalcům českého fotbalového zákulisí. Podílel se na odkrývání kauzy Ivana Horníka, napsal knihu Kmotr Fotbal, získal Novinářskou křepelku a dnes vede Hattrick. Když tvrdí, že má informaci zevnitř, fotbalová veřejnost ho poslouchá. Jeho příspěvek během několika hodin vidělo kolem 41 tisíc lidí.
Pořád ale jde o zákulisní informaci, ne o tiskovou zprávu. Jiná média ostatně popisují širší výběr. Podle ČTK se Sparta poté, co nevyšly varianty Adrián Guľa a Martin Hyský, poohlíží v zahraničí. iSport mezi tipy uvedl kromě Calzony také Nickyho Hayena, Jesse Thorupa, Gauteho Helstrupa nebo Paula Simonise. Calzona tak může být jedničkou na seznamu, seznam samotný ale zatím neuzavřelo žádné oficiální oznámení.
Stín z jara 2018
Při slovech „italský trenér Sparty“ se mnoha fanouškům vybaví jedno jméno. Andrea Stramaccioni přišel na Letnou v létě 2017 jako tvář velké přestavby. S ním dorazily drahé zahraniční posily v čele s Talem Ben Chaimem za 76 milionů korun. O necelý rok později už projekt ležel v troskách.
Sparta Stramaccioniho odvolala 6. března 2018. Klub tehdy vysvětloval, že po podzimu dostal podmíněný mandát a vedení čekalo okamžité zlepšení. To nepřišlo. Tým byl v tabulce pátý, na Plzeň ztrácel 14 bodů, v Evropské lize ho vyřadila Crvena zvezda Bělehrad a skončil i v domácím poháru. V lize vedl italský trenér Spartu v 19 zápasech, získal 33 bodů při skóre 25:14 a úspěšnosti 57,9 %. Na klub s ambicemi Sparty to bylo málo.
Tahle paměť je na Letné živá dodnes. V anketě iDNES u rozhovoru s Blážou bylo 71 % hlasujících proti další zahraniční variantě na lavičce. Kdo dnes na Spartě vysloví italské jméno, musí počítat s tím, že ho fanoušci budou poměřovat právě se Stramaccionim.
Calzona není Stramaccioni, jen má stejný pas
Srovnání podle národnosti ale vede k chybnému závěru. Stramaccioni přicházel do Prahy jako mladý kouč s velkým jménem z Interu, ale bez zkušenosti z regionu. Calzona má za sebou téměř čtyři roky v prostředí, které je českému fotbalu nejbližší.
Slovenský svaz ho jmenoval 30. srpna 2022. Rodák z Vibo Valentie (nar. 1968) do té doby působil hlavně jako asistent. Dlouhé roky stál po boku Maurizia Sarriho a Luciana Spallettiho, podle iSportu v Neapoli, Cagliari a Empoli. Na Slovensku se poprvé postavil do čela týmu dlouhodobě. Výsledky přišly rychle:
- Kvalifikace na Euro 2024: druhé místo ve skupině J, postup zpečetila výhra 4:2 nad Islandem, Slovensko tak jelo na třetí Euro v řadě.
- Základní skupina Eura: vítězství 1:0 nad Belgií, jedním z favoritů turnaje.
- Osmifinále proti Anglii: Slovensko vedlo až do 90.+5. minuty, kdy Jude Bellingham vyrovnal. Harry Kane pak v prodloužení rozhodl o výhře Anglie 2:1.
Podle reportáže UEFA se Slováci proti Anglii pravidelně dostávali za obranu soupeře a postup měli dlouho na dosah. Slovenský svaz ve svém profilu oceňuje, že Calzona sklidil uznání za výsledky i za atraktivní herní projev. Na národní tým, který se dříve spoléhal hlavně na bránění, to byla viditelná změna.
Slabší je Calzonova klubová vizitka. Jako hlavní trenér klubu vedl jen Neapol, kam od Slováků v únoru 2024 souběžně odskočil uprostřed rozjeté sezony. První trénink vedl před osmifinále Ligy mistrů s Barcelonou. Šlo o záskok do konce ročníku 2023/24, rozpadlou sezonu obhájce titulu ale nezachránil a v Neapoli z toho zůstala jen krátká kapitola. Pro Spartu je to zásadní údaj. Řízení klubu s denním tréninkovým cyklem, třemi soutěžemi a přestupovými okny je jiná disciplína než reprezentační srazy.
Volný, dostupný a se slovenským kádrem v hlavě
Mádlův argument o dostupnosti má oporu ve faktech. Calzona u Slováků skončil 27. dubna 2026 a podle oficiálního oznámení SFZ se strany nedohodly na délce smlouvy. Svaz nabízel dvouletý cyklus, Calzona chtěl delší období a projekt přesahující A-tým, včetně vlivu na mládežnické reprezentace. Sparta by tak nemusela platit žádné odstupné.
Plat také není mimo dosah největších českých klubů. Podle Sportnetu bral Calzona na Slovensku zhruba 1,75 milionu korun měsíčně a celý jeho realizační tým stál kolem 2,85 milionu korun měsíčně. Prezident SFZ Ján Kováčik částku pro televizi TA3 potvrdil a obhajoval ji výsledky. Pro Spartu je to v tuzemských poměrech vysoká, ale zvládnutelná položka. Calzona navíc není trenér, o kterého by se v listopadu přetahovala půlka Evropy.
Středoevropská zkušenost má i čistě fotbalový rozměr. Calzona dobře zná sparťanského Lukáše Haraslína, jednu z výrazných postav slovenské kvalifikace i Eura. Zná jazykově blízké prostředí, mentalitu hráčů z regionu i úroveň zdejšího fotbalu. Českou ligu ani sparťanskou kabinu z první ruky nezná, adaptace by ale podle nás byla výrazně kratší než u kandidátů ze Skandinávie či Beneluxu.
Herně by Calzona odpovídal tomu, co podle iSportu Sparta od trenéra chce: dominantní fotbal na míči, organizovanou strukturu, trpělivou výstavbu a velkou volnost pro křídla. Dá se čekat, že by na hřišti získali prostor techničtí záložníci a dynamičtí krajní hráči. Sivok už navíc dal najevo, že o tom, kdo v kádru přečká zimu, rozhodnou výkony do konce podzimu. Nový kouč by tak měl hned v lednu vliv na podobu týmu.
Hotový kouč, nebo projekt na roky?
Hlavní otázka podle nás nezní, jestli Sparta chce dalšího Itala. Zní, jakého trenéra vlastně hledá. Klub ztrácí na Slavii 13 bodů, má za sebou sérii bez výhry a nové vedení sportovního úseku. Takový klub obvykle potřebuje okamžitý zásah, výsledky hned, a ne za dva roky.
Calzona ale před sedmi měsíci odešel ze slovenského svazu právě proto, že chtěl víc času a širší pravomoci. Odmítl dvouletý kontrakt a požadoval projekt přesahující první tým. To je profil systémového trenéra, který staví herní model postupně a potřebuje vedení, jež ho podrží i po špatném víkendu. Letná takovou trpělivost v posledních letech projevovala jen výjimečně. Stramaccioni dostal necelý rok, ale ani tým poskládaný za desítky milionů mu nepomohl.
V tomto scénáři by úspěch Calzony nezávisel na jeho pasu, ale na Sivokovi. Pokud Sparta trenérovi předloží srozumitelný sportovní plán, jasné kompetence a ochranu před tlakem po prvních zaváháních, má šanci dostat kouče, který na Slovensku ukázal, že umí výrazně zvednout průměrně vybavený kádr. Pokud ho bude měřit jen podle bodů do Vánoc, zopakuje chybu z roku 2018, jen s jiným jménem.
Calzona na jaře odešel z národního týmu, protože mu dva roky nestačily. Pokud Sivok skutečně telefonuje do Itálie, měl by Calzonovi nejdřív odpovědět na otázku, na kterou Slováci odpověděli špatně: kolik času mu Sparta dá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl