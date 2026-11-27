V únoru 2018 stála v Pchjongčchangu na startu nejmladší členka celé české olympijské výpravy. Sedmnáctiletá Šumavanka z Vimperka, o které se tehdy psalo jako o dědičce Kateřiny Neumannové. O osm let později, po olympiádě v Miláně a Cortině, už v českém reprezentačním soupisu chybí. Havlíčková nesplnila kritéria pro áčko, do přípravy s B-týmem nenastoupila a začala trénovat sama. Teď usiluje o slovenské občanství a o start pod slovenskou vlajkou. „Není potřeba hledat senzaci,“ řekla Seznam Zprávám. Prioritou je podle ní znovu mít ze sportu radost. Za touto větou stojí kariéra, kterou český systém dokázal rozjet, ale ne udržet.
Redakce SportyŽivě.cz požádala zástupce domácího lyžařského svazu o reakci, ale do publikace článku se k situaci nikdo nevyjádřil.
Talent, jaký české běžky dlouho neměly
Havlíčková nikdy nebyla řadová reprezentantka. V šestnácti startovala ve štafetě na seniorském mistrovství světa, o rok později jela olympiádu. Na juniorském šampionátu 2018 dojela čtvrtá na pěti kilometrech klasicky a pátá ve skiatlonu. V následující sezoně jako první Češka vyhrála celkové hodnocení juniorského OPA Cupu. A aby toho nebylo málo, v běhu do vrchu získala titul dorostenecké mistryně světa a juniorské mistryně Evropy.
Přirovnání k Neumannové se nabízelo samo. Šumavský původ, silovější styl, záliba v klasice a hlavně tréninková vazba na Stanislava Frühaufa, kouče, který kdysi vedl právě Neumannovou. Sama Havlíčková na svém webu spolupráci s olympijskou vítězkou, Frühaufem i Martinem Koukalem připomíná. Takový rodokmen se v českém ženském běhu na lyžích neobjevuje každou dekádu.
Jak se ke krokům své někdejší „nástupkyně“ staví Neumannová, zatím veřejně známo není. Její jméno se v příběhu vrací hlavně jako měřítko, se kterým se mladá závodnice musela od začátku poměřovat.
Holeň, nemoc a trenér, který odešel
Zlom přišel ve chvíli, kdy měla juniorská hvězda přestoupit mezi dospělé. Podle Seznam Zpráv ji zastavily chronické bolesti holeně a poté porucha příjmu potravy. Léčba a zotavení trvaly několik let a sport musel ustoupit. U vytrvalostní disciplíny, kde se výkonnost staví roky soustavné zátěže, je takový výpadek v klíčovém věku těžko dohnatelný.
Zpátky jí pomohl Jan Franc. Sestavoval jí tréninkové plány, opatrně zvyšoval zátěž a dostal ji znovu do reprezentace. V sezonách 2024/25 a 2025/26 se vrátila do Světového poháru i na olympiádu. Jenže Franc mezitím odešel na Slovensko, kde dnes působí jako hlavní reprezentační trenér běhu na lyžích. A Havlíčková podle Seznamu začala stagnovat.
Souvislost je nasnadě, slovenská strana ji ale odmítá vykládat jako přetahování. Marián Baláž ze Slovenského lyžařského svazu tvrdí, že se na svaz obrátila sama závodnice a France se jen ptali na názor. Podle nás na tom stejně nezáleží tolik, kolik by se mohlo zdát. Rozhodující je, že Havlíčková jde tam, kde už jednou fungovala.
Olympiáda, po které se rozešly cesty
Olympijská sezona 2025/26 měla být potvrzením návratu. Výsledky ale na áčko nestačily. Nejlépe dopadla v závěrečném maratonu na 50 kilometrů klasicky, kde podle výsledků FIS skončila čtyřiadvacátá. Ve skiatlonu byla devětatřicátá, na desítce volně pětapadesátá.
Závodnice Skiatlon 10 km volně 50 km klasicky Kateřina Janatová 7. 12. nestartovala Sandra Schützová nestartovala nestartovala 18. Barbora Havlíčková 39. 55. 24.
Srovnání s českou jedničkou Janatovou je neúprosné. Na padesátce ale Havlíčková nebyla ztracená, od Schützové ji dělilo šest míst. Právě dlouhá klasická trať, disciplína vytrvalosti a síly, ukazuje, kde by její budoucnost mohla ležet.
Úsek běžeckého lyžování Svazu lyžařů ČR ji na konci dubna zařadil do B-týmu. Ten by jí dál zajišťoval materiál i centralizovaná soustředění. Havlíčková přesto do přípravy nenastoupila a v létě svazu oznámila, že bude trénovat individuálně a míří na Slovensko. V oficiálním
složení reprezentačních družstev 2026/2027 už nefiguruje v áčku ani v béčku.
Svaz se nebrání. „Nebudeme klást klacky pod nohy,“ řekl Seznam Zprávám Aleš Vaněk. Závodnice požádala o potvrzení nutné k přestupu a svaz jí ho vystavil s tím, že rozhodnutí respektuje.
Pas nestačí. Rozhodne Bratislava i Rada FIS
Souhlas českého svazu je teprve první dílek skládačky. Podle
Mezinárodních soutěžních pravidel FIS pro sezonu 2026/27 potřebuje závodník ke změně licence: občanství a platný pas nové země, povolení k pobytu nestačí, osobní vazbu na novou zemi, typicky dva roky hlavního právního a skutečného pobytu, jinak musí žádat přes výjimečné okolnosti, písemné uvolnění od původního svazu, bez něj by za novou zemi nesměla závodit dvanáct měsíců od konce poslední sezony, schválení Radou FIS, která změny řeší na jarních zasedáních, žádost musí dorazit do 1. května.
Nejtěžší bude pas. Slovenský
zákon č. 40/1993 Z. z. o státním občanství standardně počítá s osmi lety trvalého pobytu. Pamatuje ale na výjimku pro toho, kdo se o Slovensko významně zaslouží ve sportu, nebo jehož občanství je v zájmu státu. Na takovou výjimku není právní nárok. Ministerstvo má na rozhodnutí až 24 měsíců a lhůta se může zastavit, když si vyžádá stanoviska dalších úřadů.
Baláž odhaduje „několik měsíců, ale třeba i rok“, opatrně pak mluví až o sezoně 2028/29. Pokud by Havlíčková měla slovenský pas v ruce před 1. květnem 2027 a FIS žádost na jaře schválila, mohla by za Slovensko poprvé nastoupit v sezoně 2027/28. Jakékoli zdržení ji posune o další rok.
Do té doby zůstává závodnicí s českou licencí a na mezinárodní závody by ji musel přihlašovat český svaz. Českého občanství se kvůli slovenskému vzdát nemusí. Podle ministerstva vnitra se ztrácí jen prohlášením o vzdání se, nikoli samotným nabytím cizího.
Ojedinělý krok to ve světě běžeckého lyžování není. FIS v sezoně 2021/22 schválila šest změn národní příslušnosti. Rozdíl je v tom, že od letošních pravidel je cesta zpátky složitější: návrat k původnímu svazu je možný až po čtyřech letech od předchozí změny.
Co ztrácí Česko a co riskuje ona
Ženská část české reprezentace je úzká. Áčko tvoří jen Kateřina Janatová a Kateřina Dušková, v béčku jsou Jaklová, Milerská a Tůmová. V takové sestavě chybí každé jméno, které umí dojet do třicítky na olympiádě.
Ztráta je ale podle nás hlavně symbolická a perspektivní. Neodchází medailová jistota, odchází závodnice, do níž české běžky vkládaly generační naději. A ve 26 letech, v disciplíně, kde ženy často vrcholí až po třicítce, nemusí být za zenitem. Zvlášť na dlouhých klasických tratích.
Havlíčková sama riskuje hodně. Minimálně sezonu 2026/27 obětuje: Světový pohár, který začne v Ruce a skončí ve švédském Ulricehamnu, i mistrovství světa ve Falunu od 24. února do 7. března 2027. Pro vrcholovou běžkyni je rok bez závodů dlouhá doba a dva roky by byly ještě delší.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný