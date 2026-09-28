Svatý Václav zemřel před více než tisíci lety. Teprve potom ale začala jeho největší politická kariéra

O Václavovi víme méně, než napovídá jeho socha
Svatý Václav působí jako jedna z nejlépe známých postav českých dějin. Jeho jméno nese náměstí, koruna, chorál, kostely i státní svátek. Jenže když se pokusíme odsunout pozdější tradici a podívat se na samotného člověka z první poloviny 10. století, obraz začne rychle řídnout.
Velkou část zpráv o jeho životě známe z legend, jejichž úkolem nebylo napsat moderní politický životopis. Měly ukázat světce, mučedníka a vzor křesťanského panovníka. Historici proto musí mezi jednotlivými motivy hledat to, co může odrážet skutečné události, a oddělovat to od pozdějšího legendárního nánosu. Dokonce ani rok Václavovy smrti není bezpečně uzavřený: v literatuře se pracuje především s roky 929 a 935. Jisté je datum 28. září a násilná smrt ve Staré Boleslavi, po níž vládu převzal jeho bratr Boleslav.
Právě tady by u většiny vládců začal epilog.
U Václava začala hlavní část příběhu.
Zavražděný kníže se stal dynastickou výhodou
Několik let po smrti byly Václavovy ostatky přeneseny ze Staré Boleslavi do kostela svatého Víta na Pražském hradě. Samotné středověké prameny se liší v tom, kdo přesně translaci inicioval a z jakého důvodu. Některé ji spojují přímo s Boleslavovým rozhodnutím, jiné popisují širší náboženskou iniciativu. Jisté ale je, že k přesunu došlo za Boleslavovy vlády a že právě tím Václavův kult získal mimořádně důležité centrum.
Na první pohled to působí paradoxně. Boleslav se stal vládcem po bratrově násilné smrti, ale přemyslovská dynastie zároveň získala domácího světce z vlastního rodu. To byl ve středověké Evropě mimořádně cenný symbolický kapitál.
Panovnický rod už neměl jen předky a vojenskou moc. Měl příbuzného, kterého bylo možné chápat jako nebeského ochránce dynastie a celé země. Václavův obraz se postupně objevoval na mincích, v legendách, liturgii i státní reprezentaci a jeho význam dalece přerostl památku konkrétního zavražděného knížete. Mrtvý Václav mohl pro Přemyslovce nakonec znamenat více než Václav živý.
Časem přestal být jen patronem. Stal se panovníkem, který nikdy neumírá
Středověká politická kultura neoddělovala náboženství a státní moc způsobem, na který jsme zvyklí dnes. Svatý ochránce země proto nebyl jen někdo, ke komu se lidé modlili při nemoci. Mohl být součástí samotné představy o legitimní vládě.
V případě Václava se postupně rozvinula myšlenka, že český kníže či král není úplným vlastníkem země, ale spravuje dědictví svatého Václava. Zemřelý světec tak mohl být chápán jako trvalý ochránce a symbolický vrchní panovník, zatímco konkrétní vládci přicházeli a odcházeli.
Tuto tradici mimořádně posílil Karel IV. Svatého Václava využil jako jednu z klíčových postav reprezentace českého království, nechal velkolepě upravit jeho kapli a novou královskou korunu spojil právě s jeho jménem. Katedrála svatého Víta dodnes připomíná, že Václav byl po staletí chápán jako „věčný panovník české země“. To je politicky velmi zvláštní konstrukce. Živý král může zemřít, být sesazen nebo poražen. Světec už ne.
Koruna vlastně nepatřila králi
Svatováclavská koruna je možná nejdokonalejší materiální vyjádření této myšlenky. Karel IV. ji nevytvořil pouze jako krásnou pokrývku hlavy pro sebe a své následníky. Koruna byla spojena se svatým Václavem a čeští panovníci ji měli používat při korunovaci jako propůjčený symbol moci. Panovník tedy obrazně nevlastnil korunu. Dočasně si ji půjčil od mrtvého světce.
V politické symbolice je to nesmírně silné. Král tím přestává být zdrojem moci sám o sobě. Stává se článkem kontinuity, která údajně sahá přes svatého Václava k samotným počátkům českého křesťanského státu.
Právě proto Václav přežil konec Přemyslovců. Nemusel být předkem nového panovníka. Stačilo, aby nový panovník vládl zemi, jejímž patronem byl Václav. Symbol byl přenosnější než dynastie.
Každá doba si vyráběla trochu jiného Václava
Ve středověku byl světcem, mučedníkem a ochráncem země. Později se jeho obraz stále více propojoval s představou české historické kontinuity. V 19. století se zároveň stal součástí moderního národního symbolického jazyka. Jezdecký pomník na Václavském náměstí už nepracuje jen s náboženským světcem. Umisťuje ho doprostřed moderní metropole jako znak historické identity.
První československá republika pak ukázala, jak pružný může tento symbol být. V roce 1929 uspořádala rozsáhlé oslavy údajného tisíciletí Václavovy smrti a stát se pokusil jeho obraz propojit s představou dlouhé státní kontinuity. Výzkum moderních připomínkových rituálů ale ukazuje, že ani tehdy neexistoval jeden jednotný „význam Václava“: katolíci, sekulární republikáni i různé národní skupiny k němu přistupovali rozdílně.
To je pro pochopení Václava zásadní. Historický symbol není trezor s jedním neměnným obsahem. Je to spíš forma, do které každá doba nalévá vlastní význam.
Za protektorátu se ukázalo, jak nebezpečně pružný symbol může být
Nejtemnější ukázku poskytla nacistická okupace. Protektorátní propaganda a německá okupační moc se snažily využít některé části svatováclavské tradice k obrazu historické poslušnosti českých zemí vůči silnějšímu německému sousedovi.
Václavův politický vztah k východofranské říši byl reinterpretován tak, aby podporoval současný model podřízenosti Protektorátu. Svatováclavská symbolika se objevovala v oficiální propagandě a byla spojována také s režimními vyznamenáními.
Tím se samozřejmě neměnil historický Václav. Měnila se potřeba lidí, kteří jeho jméno používali. Stejnou postavu bylo možné v jedné epoše představovat jako ochránce české země před vnějším nebezpečím a v jiné jako argument pro přizpůsobení se silnější moci.
To není důkaz, že na minulosti nezáleží. Je to důkaz, že způsob, jakým si minulost vyprávíme, může být sám nástrojem současné politiky. A svatý Václav je v českých dějinách jeden z nejlepších příkladů.
Dokonce ani jeho tvář už dnes není úplně samozřejmá
Máme pocit, že Václava známe také vizuálně. Jezdecká socha, středověká vyobrazení, obrazy v kostelech – jeho tvář vidíme neustále. Jenže žádný autentický portrét z jeho života samozřejmě nemáme.
V roce 2025 proto vznikla nová digitální forenzní aproximace obličeje založená na lebce připisované svatému Václavovi. Autoři pracovali s fotografiemi a historickými antropologickými měřeními a vytvořili několik variant podle různých stupňů jistoty. Výslovně přitom používají formulaci lebka připisovaná Václavovi, nikoli absolutně potvrzená identita ostatků.
Je to skoro dokonalá metafora celého problému. Dokážeme rekonstruovat obličej muže, jehož jméno zná téměř každý Čech. Ale čím více se přibližujeme historickému člověku, tím více narážíme na nejistotu. A čím dále se od člověka vzdalujeme směrem k symbolu, tím je obraz paradoxně pevnější.
Nejslavnější část Václavova života začala ve chvíli, kdy skončil
Svatý Václav vládl jen poměrně krátkou dobu. Jeho posmrtná existence trvá více než tisíc let. Během ní se postupně proměnil z konkrétního přemyslovského knížete v mučedníka, dynastického světce, patrona země, věčného panovníka, majitele koruny, národní symbol i politický argument, jehož význam bylo možné znovu a znovu přepisovat.
Možná právě proto je 28. září zajímavější otázka „co všechno jsme z Václava udělali?“ než další převyprávění jeho vraždy ve Staré Boleslavi. O člověku samotném máme totiž překvapivě málo jistoty. O tom, jakou moc získal jeho obraz, pochybovat nemusíme.
A právě v tom spočívá jedna z největších historických ironií svatého Václava: muž, který nedokázal udržet vlastní život, se po smrti stal panovníkem, kterého už nikdo nemohl sesadit.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – historie a kult sv. Václava [2], Ministerstvo obrany ČR – Svatý Václav a vývoj svatováclavského kultu [3], Cynthia J. Paces – Religious Heroes for a Secular State, in Staging the Past: The Politics of Commemoration in Habsburg Central Europe, 1848 to the Present [4], Cicero Moraes et al. – Forensic Facial Approximation of the Skull Attributed to Wenceslas of Bohemia (ca. 907–935), Heritage [5]. img ai generated