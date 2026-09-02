Česko letos zažilo rekordní počet tropických nocí

Česko letos zažilo rekordní počet tropických nocíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Lesní požár u obce Chlébské na Žďársku zaměstnal ve středu ráno desítky hasičů. Oznámení o vzniklém ohni...
Na silnici mezi Blanskem a Lažánkami došlo v úterý odpoledne k vážné dopravní nehodě. Osobní automobil z...
Praha 12 zkusí od září zklidnit provoz před základní školou způsobem, který se v některých pražských...
V pondělí kolem půl druhé odpoledne došlo v Rudné ulici v Ostravě ve směru na Havířov ke střetu osobního...
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