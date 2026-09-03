Designéři z nich dostávají vyrážku, ale Češi si je věší nad gauč po tisících. Stojí pár stovek a změní celý obývák

Od té doby uplynuly čtyři roky a LED neonové cedule se z kuriozity posunuly do stabilního dekoračního segmentu. Na českém trhu dnes působí minimálně tři specializovaní výrobci s vlastní dílnou, retailové e-shopy nabízejí hotové motivy za cenu kytice a zakázkové nápisy startují v nižších tisících.
Proč jeden svítící motiv přepíše obývák víc než obraz
Klasický obraz na stěně funguje ve dne. Večer splyne s tmou. Světelný řetěz rozptýlí měkkou záři, ale postrádá konkrétní tvar. Makramé dodá texturu, ovšem žádné sdělení. LED neon tohle všechno kombinuje do jednoho kusu: je dominantním vizuálním bodem, ambientním světlem i textovým vzkazem zároveň.
Výrobci s tím počítají. Neons.cz nabízí stmívání i volbu z desítek barevných odstínů, od teplé bílé po sytou magentovou. LoveLEDneon umožňuje v online konfigurátoru zadat vlastní text, vybrat font a sledovat, jak se mění rozměr od 46 do 155 centimetrů. Výsledek pak visí na zdi jako personalizovaný podpis prostoru. Podle nás právě tahle trojkombinace (světlo, barva, slovo) vysvětluje, proč neon promění pokoj disproporčně vůči své velikosti. Žádná jiná dekorace za srovnatelný rozpočet nedokáže totéž.
Kdy svítící nápis funguje a kdy začne prostor ničit
Mirka Došlá, designérka známá z pořadu Bydlet jako…, staví interiéry na principu naprostého souladu tvarů, stylů, struktur a barev. Každý prvek odvozuje od konkrétního klienta, jeho koníčků, životního stylu, oblíbených odstínů. V televizní proměně použila neon jako jeden řízený akcent. Jeden. Nikoli tři slogany přes celou stěnu.
Z tohoto přístupu plyne jasná hranice únosnosti. Problém nastává ve chvíli, kdy si majitel bytu pověsí generický anglický citát typu „Live Laugh Love“ v křiklavě růžové nad gauč, který stojí v místnosti plné dalších dekorací. Neon pak přebije vše kolem sebe a místo harmonie vznikne vizuální křik. Výhrada části designérů tedy míří na přemíru, samoúčelnost a špatné měřítko, nikoli na samotnou technologii flexibilního LED pásku v silikonu.
Naše doporučení: do obýváku raději jeden větší jednobarevný kus v barvě, která ladí s existujícím interiérem. Osobní motiv nebo iniciála převáží nad otřepaným sloganem. A pokud už v místnosti visí pět polic s drobnostmi, neon přidávat nemusíte.
Český trh: od hloubětínské dílny po Škodu a Českou televizi
Segment LED neonů v Česku dozrál překvapivě rychle. Neons.cz funguje od roku 2018 a řadí se mezi první domácí výrobce. Za tu dobu firma dodala desítky zakázek pro řetězec Waf Waf, přes čtyřicet realizací pro Bubblify, více než deset kusů pro Tiger a spolupracovala se Škodou Auto, Disney+ i Českou televizí. LoveLEDneon deklaruje tisíce realizací v Česku, Evropě i za oceánem a na trhu působí přes osm let.
Tahle šíře zákazníků, od kavárny přes podcastové studio po dětský pokoj, dává LED neonům kulturní legitimitu, kterou čistě „instagramová dekorace“ mít nemůže. Když si stejnou technologii objedná automobilka pro showroom i rodina pro obývák, přestává platit nálepka módního výstřelku. Spíš jde o dekorační nástroj, který si našel místo napříč segmenty.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková