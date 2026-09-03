Sběratel z Horsens po sobě zanechal tisíce vinylů. O ceně rozhoduje rok lisování a kvalita směsi PVC v drážkách

Aukční dům Bruun Rasmussen v lednu 2026 zveřejnil tiskovou zprávu o pozůstalosti z Horsens; katalog odhalil 27 lotů obsahujících LP, EP, singly, boxsety, knihy, fotografie a jednu originální lisovací matrici. V katalogu bylo redakčně sečitatelně minimálně 587 položek rozprostřených přes britská, americká, japonská i sovětská vydání. Terkelsenova sbírka šlo o cíleně budovanou kolekci, v níž každé vydání mělo svou dokumentovatelnou identitu — a právě tato identita často rozhoduje o řádu ceny.
Proč roky 1965 a 1966 zvyšují cenu
Mezi vystavenými kousky vyčnívala vydání z poloviny šedesátých let. Lokálně omezená dánská edice kompilace „Hottest Hits“ z roku 1965 patří k typům releasů s krátkým prodejním oknem, které po dekádách získávají prémii kvůli nízké dostupnosti. Rok 1966 je spojován s variantami okolí „Butcher Cover“, obalem staženým krátce po distribuci, což u některých releasů zvyšuje sběratelskou atraktivitu.
Jak runout, katalogové číslo a grading mění hodnotu
Discogs eviduje každou variantu jako samostatný release s vlastní cenovou historií; rozdílné runouty, etikety, katalogová čísla a mastering mezi britským a americkým prvním lisem „Revolver“ jsou příkladem, jak stejný název může mít zcela odlišnou tržní hodnotu. K tomu přistupuje standardizované hodnocení stavu desky a obalu (grading podle Goldmine), které hodnotí desku a obal zvlášť — rozdíl mezi VG+ a NM u prvního lisu může znamenat několikanásobek ceny.
Praktické síto pro nálezce starých desek:
- Absence čárového kódu signalizuje vydání ze šedesátých a sedmdesátých let.
- Runout v mrtvém vosku (vyrytá nebo vyražená písmena a čísla) identifikuje konkrétní matrici.
- Kompletní přílohy (vnitřní obal, poster, insert) často zvyšují hodnotu více než samotný stav vinylu.
- Etiketa a katalogové číslo odliší první vydání od pozdější reedice se stejným názvem.
Co chemie lisovací směsi prozradí o zvuku i ceně
Gramodeska vzniká lisováním směsi na bázi PVC do kovové matrice; patentová literatura zmiňuje vliv poměru homopolymeru a kopolymeru, množství plniv, stabilizátorů, antistatických přísad a mazacích vosků na výsledný zvuk. Homogenita taveniny rozhoduje, zda se vyplní mikroskopické modulace drážky, nebo vzniknou póry a nečistoty, které se projeví jako povrchový šum a praskání. Kvalita směsí se v průběhu dekád měnila; v roce 1973 například přechodné přimíchávání recyklátu ovlivnilo výsledky lisování.
V roce 2026 testují GZ Media společně s Warner Music Group a Abbey Road Studios kontrolované přimíchávání recyklátu; jejich technická zpráva ukazuje, že při nízkých podílech nemusí být zvukový rozdíl slyšitelný, problém nastává u nekontrolovaného materiálu. Běžný sběratel bez laboratoře chemické složení neověří, pozná ho ale podle vizuální čistoty povrchu, rovinnosti desky, typu a intenzity šumu a stability lisu — tyto nepřímé znaky pomáhají odlišit kvalitní pressing od slabého.
Kde v Česku nechat staré vinyly odborně ocenit
Principy identifikace platí i pro československá vydání; u Supraphonu pomůže čtení objednacího čísla, výrobní matrice a dobového číslování. Konkrétní adresy a služby v Česku z textu:
- Phono.cz v Praze stanovuje cenu až po fyzické prohlídce a u rozsáhlejších sbírek vyjíždí na místo.
- GRAMODESKY.CZ vykupuje po celé republice; u několika stovek kusů přijíždějí osobně a požadují stav minimálně VG+.
- Gramodesky Letná berou vedle LP i dobovou hi‑fi techniku, gramofony, zesilovače a reproduktory.
- Mercatino u dražších titulů kontroluje etikety a přílohy proti záznamům v Discogs.
Cenné kusy dává smysl prodávat jednotlivě přes Discogs s přesným gradingem a fotografiemi runoutu; běžnější tituly lze nabídnout hromadně specializovanému obchodu. Zásadní pravidlo z katalogu: porovnávejte dokončené prodeje konkrétního releasu, nikoli nabídkové ceny nebo obecný název alba.
Originální matrice jako artefakt výrobního procesu
Jedním z nejpozoruhodnějších kusů aukce byla originální lisovací matrice („mother matrix“) k beatlesovskému singlu. Jde o kovový otisk sloužící k výrobě raznic; trh oceňuje samotný výrobní proces jako fyzický artefakt s jasnou proveniencí a nulovou zaměnitelností — vlastnosti, které u běžného LP zajišťuje kombinace runoutu, etikety a stavu, zde garantuje samotná podstata předmětu.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková