Většina Čechů vertikutuje trávník jen na jaře. Zkušení zahradníci ale vědí, že podzim je pro trávník mnohem důležitější

Většina hobby návodů tlačí vertikutaci do dubna. Jenže u kostřav, jílků a dalších chladnomilných druhů, které pokrývají drtivou většinu českých zahrad, září a první polovina října nabízejí podmínky, které jaro těžko překoná. Vzduch chladne, ale zemina si pamatuje letní teplo, semena klíčí rychle, kořeny se rozpínají a konkurence plevelů klesá na minimum. Kdo tohle okno propásne, nechá v drnu celou letní plsť přes vlhké podzimní a zimní měsíce. A právě pod tou vrstvou odumřelých stébel se rodí problémy: omezený průnik vody, dusivá tma pro mladé výhony a ideální líheň pro plísně.
Proč podzimní vertikutace poráží jarní zásah
Chladnomilné travní druhy mají dva růstové vrcholy, jarní a podzimní. V létě se jejich metabolismus zpomaluje teplem a suchem, listy přestávají přirůstat a kořenový systém stagnuje. Jakmile noční teploty klesnou pod dvacet stupňů a půda zůstává prohřátá, nastává druhá vlna aktivity: nadzemní část znovu mohutní a kořeny ukládají zásoby na zimu. Přesně v tomto momentu má mechanický zásah největší šanci na rychlé zahojení.
Jarní termín samozřejmě funguje, ale trávník po něm vstupuje rovnou do stresové letní sezóny. Podzimní vertikutace naopak otevírá cestu k zahuštění drnu v období, kdy má rostlina před sebou ještě několik týdnů nerušeného růstu a pak ochranný zimní klid. Podle Virginia Tech patří prořezávání plsti u chladnomilných trávníků právě do podzimu kvůli lepší regeneraci. Německý svaz zahrádkářů BKD zase upozorňuje, že organické zbytky ponechané na ploše přes chladné období berou trávníku světlo i vzduch a podporují choroby.
Tři pravidla, která rozhodují o výsledku
Celý zásah stojí na třech pilířích. Zní jednoduše, ale právě jejich dodržení odděluje viditelné zahuštění od zbytečného poškození.
Správný moment. Trávník musí aktivně růst a povrch nesmí být promáčený. V českých podmínkách to podle HECHT znamená přibližně od poloviny září do poloviny října. Na Vysočině a v podhorských oblastech raději dříve, v teplých nížinách lze při příznivém počasí posunout o týden. Dlouhodobé normály ČHMÚ ukazují průměr září kolem 13 °C a října kolem 8 °C; sestup je rychlý, takže otálet se nevyplácí.
Mělký záběr nožů. Standardní hloubka činí 2–3 milimetry pod povrch. Stačí to na protažení plsti a mechu, aniž by se trhaly živé kořeny. STIHL varuje, že nad 4 milimetry už hrozí trvalejší poškození drnu. Před startem vždy zkušební pruh: pár metrů odhalí, jestli nastavení sedí.
Okamžitá následná péče. Po prořezání vyhrabat veškerý odpad. Dosít holá a prořídlá místa. Důkladně zalít. Přidat podzimní hnojivo s vyšším podílem draslíku a fosforu, případně jemný kompost nebo písek. Tenhle sled kroků rozhoduje víc než samotný průjezd strojem.
U kostřav lze při vhodných podmínkách očekávat klíčení dosevu zhruba do dvou týdnů. Plnější vizuální efekt se dostaví v následujících týdnech, největší odměna pak často přichází na jaře, kdy trávník vyjde ze zimy s čistým, silným drnem.
Čtyři chyby, které ničí trávník místo jeho obnovy
Bezprostředně po vertikutaci vypadá trávník řidčeji a „ošklivěji“; to je normální fáze regenerace. Skutečné škody vznikají jinde:
- Příliš hluboký záběr: místo plsti se trhají živé kořeny, holá místa se rozšiřují a dosev musí nahrazovat to, co stroj zničil.
- Práce na mokré půdě : nože rozmazávají hlínu, ucpávají se a místo prořezu vytvářejí kompaktní vrstvu.
- Zásah v horku nebo suchu : trávník už je ve stresu a mechanické poranění ho může definitivně poškodit.
- Vertikutace příliš mladého trávníku : HECHT doporučuje počkat minimálně do třetího roku po výsevu. STIHL připouští výjimku ve druhém roce, ale pouze u mimořádně hustého drnu.
Co se děje pod povrchem, když plsť zůstane
Vrstva odumřelých stébel, kořínků a mechu působí jako izolační bariéra. Dokud měří pár milimetrů, drnu prospívá, chrání půdu před vysycháním. Jakmile ale přeroste centimetr, začne blokovat průnik vody, vzduchu i živin ke kořenům. Podle UC IPM silná plsť omezuje růst kořenového systému a zvyšuje riziko vysychání. University of Delaware doplňuje, že v přerostlé vrstvě přežívají patogeny a stoupá náchylnost k chorobám.
Kdo podzimní prořez vynechá, vstupuje do zimy s touto zátěží. Vlhko a chlad pak vytvářejí podmínky pro plísně a hniloby, které na jaře odhalí prořídlý, nezdravý porost.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková