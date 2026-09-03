3 věci ve vaší kuchyni, které jsou špinavější než záchodové prkénko. Ta poslední vás dostane

Záchod doma čistíme skoro s posvátnou úctou. Dezinfekce, štětka, párkrát týdně hadr navíc. Právě proto ale patří záchodové prkénko k jedněm z čistších povrchů v celém bytě. Skutečná ohniska bakterií číhají o pár kroků dál, přímo v kuchyni, a při úklidu je většina z nás míjí.
Proč je záchod čistší, než čekáte
Tajemství není v tom, že by na toaletě žádné bakterie nebyly. Je v tom, jak se o ni staráme. Prkénko pravidelně dezinfikujeme a jeho hladký, neporézní povrch mikrobům moc příležitostí nedává.
Pravidelná dezinfekce a hladký povrch drží záchodové prkénko mezi čistšími místy v celém bytě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kuchyně to má naopak. Vlhko, zbytky jídla a teplo u linky bakteriím svědčí a k tomu je tu spousta rýhovaných a savých povrchů, kam se voda ani saponát pořádně nedostanou. Hned několik běžných věcí je tak na tom bakteriálně hůř než záchod.
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Přes desku denně projde spousta surovin, od pečiva a zeleniny až po syrové ryby a maso. Zrovna maso ale přináší původce nepříjemných střevních potíží, tedy kampylobaktera, salmonelu i některé kmeny E. coli. Nůž navíc desku rozřezává do sítě drobných vrypů, kde se zaklíní zbytky jídla, tuk i masová šťáva. Proud vody je odtud nespláchne a bakterie získají klidný úkryt.
Často se píše, že prkénko nosí až dvousetkrát víc bakterií než záchodové prkénko. To číslo pochází ze starších amerických rozborů a nezávislé české testy ho v tak dramatické podobě nepotvrdily. Podstata problému ale platí. „Dostávají se na tyto povrchy z kontaminovaných, téměř vždy syrových potravin,” uvedl pro server Vitalia mikrobiolog Vladimír Špelina ze Státního zdravotního ústavu. Nejspolehlivější obrana je přitom triviální: pořiďte si prkének několik a každé vyhraďte jiné skupině surovin. Na jedno patří jen syrové maso a ryby, zelenina a ovoce už na druhé.
2. Kuchyňský dřez
Dřez vypadá nevinně, vždyť jím pořád protéká voda a saponát. Jenže záchod pravidelně dezinfikujeme, zatímco dřezu se to skoro nikdy nestane, a to se počítá. Britská zdravotní služba přitom uvádí, že se v kuchyňském dřezu dokáže usadit až stotisíckrát tolik mikrobů, kolik jich najdeme v koupelně nebo na záchodě.
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Nejčastěji za tím stojí zlozvyk oplachovat syrové maso rovnou ve dřezu. Šťáva plná bakterií se rozstříkne po stěnách, kolem odtoku i po kohoutku a v klidu tam zůstane. Vyplatí se proto čistit nejen samotnou mísu dřezu, ale i odtok a baterii, kterých se často dotýkáte umazanýma rukama.
3. Houbička na nádobí
A teď to hlavní. Věc, kterou nádobí čistíme, je zároveň nejšpinavější kus v celé kuchyni. Houbička je totiž pořád vlhká, drží v sobě zbytky jídla a její pórovitá struktura je pro bakterie doslova luxusní bydlení. Vědci z americké Duke University to popsali ve studii v časopise Nature Chemical Biology. Bakteriím se v houbičce dařilo zhruba o šedesát procent líp než v běžné Petriho misce, kterou používají laboratoře. Póry různých rozměrů totiž najednou vyhovují mikrobům, kteří chtějí být sami, i těm, co vyhledávají společnost.
Vlhká houbička s pórovitou strukturou nabízí bakteriím v kuchyni nejlepší podmínky, proto ji měňte zhruba jednou týdně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V praxi to znamená, že jedna houbička může nosit i deset milionů bakterií na centimetr čtvereční, mezi nimi běžně salmonelu i E. coli. A žádné vymáchání pod horkou vodou ji spolehlivě nevyčistí. Dezinfekce v mikrovlnce nebo v myčce sice počet bakterií na chvíli srazí, spolehlivější je ale prostě sáhnout po nové. Odborníci proto radí měnit houbičku často, ideálně jednou týdně.
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Bakterie jsou v domácnosti pořád a tělo si s většinou z nich samo poradí. Nemá cenu vyhazovat půl kuchyně ze strachu, zaberou spíš drobné návyky. Houbičku měňte, prkénka oddělte a nechte oschnout, dřez občas projeďte dezinfekcí. A hlavně si myjte ruce pokaždé, když jste sáhli na syrové maso. To zabere víc než velký úklid jednou za rok.
Zdroje: https://viscojis.cz/neadouci-mikroorganizmy-v-domacnosti-2/, https://www.denik.cz/veda-a-technika/bakterie-houbicka-nadobi-kuchyn.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/30036-bakterie-v-domacnosti, https://www.marianne.cz/marianne-bydleni/poradna/11-veci-ve-vasi-domacnosti-ktere-jsou-podle-expertu-na-uklid-spinavejsi, https://www.tiscali.cz/vyhodte-z-kuchyne-1-typ-prkenka-hygienici-tvrdi-ze-obsahuje-az-200x-vic-bakterii-nez-drez-677219