Nikdy nekupujte tenhle druh masa v akci. Řezníci vysvětlují, proč se ho obchody potřebují rychle zbavit

V akční nabídce zabalené steaky často lákají cenou, která je proti čerstvému pultu o polovinu níž. Jenže právě u jednoho druhu masa zkušený řezník obvykle jen zavrtí hlavou a poradí, ať balíček vrátíte do regálu. Skrývá se v něm totiž trik, díky kterému obchod prodá i to, co by jinak musel brzy vyhodit.
Marináda zamaskuje to, co byste jinak poznali hned
U čerstvého masa se řídíte smysly. Zdravý kus má růžovou nebo červenou barvu, pevný a suchý povrch a nevýrazný pach. Jakmile začne šednout, lepit se nebo zapáchat, poznáte to i bez odborného školení.
Nakládané maso vám tuhle možnost bere. Pod silným povlakem oleje a koření neuvidíte barvu masa, neposoudíte jeho povrch ani skutečnou vůni, takže nemáte jak odhadnout, jak je kus starý. Když surovina v pultě povadne, stačí ji obalit do výrazné omáčky a ostré aroma přehluší všechno, co by jinak stáří prozradilo. Řezníci proto radí koupit maso vcelku a marinádu si udělat doma.
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Na mase najdete datum spotřeby. To je bezpečnostní údaj u čerstvých potravin, třeba u masa nebo mléčných výrobků. Po jeho uplynutí roste riziko, že se v jídle rozmnoží bakterie, a obchod takové zboží musí stáhnout z prodeje.
Než se to stane, snaží se ho ještě prodat. Kusy, kterým se konec blíží, proto často putují do marinády a odtud rovnou do akce. Zákazník vidí lákavou slevu, ale netuší, že si odnáší maso s nejkratší zbývající lhůtou z celého pultu. U regálu proto porovnejte, kolik dní dělí datum zabalení od data spotřeby. Když je u jednoho balení prodleva nezvykle dlouhá oproti sousedním kusům, nechte ho ležet.
Testy ukázaly, že opatrnost dává smysl
Paušální strach, že se pod každou omáčkou skrývá načaté maso, laboratoře nepotvrzují a závadné kusy bývají spíš výjimkou. Opatrnost se ale i tak vyplácí. Ve starším spotřebitelském testu nakládaných mas část vzorků neprošla kvůli nalezené listerii nebo salmonele a v dalších laboratoř napočítala zvýšené množství bakterií.
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Novější test dTestu z roku 2024, který prověřoval marinované vepřové krkovice ze supermarketů, dopadl výrazně lépe, přesto i v něm laboratoř narazila na vzorek s listerií. Syrové nakládané maso je na nežádoucí bakterie citlivé a nejnáchylnější bývá kuřecí. Hodně proto záleží na tom, jak s masem naložíte doma.
Za marinádu platíte cenu masa, i když jde hlavně o vodu
Druhý důvod, proč se nakládanému masu v akci vyhnout, souvisí se složením. Nálev maso nejen ochucuje. Výrobci do svaloviny nastřikují vázací a zahušťovací látky, třeba fosforečnany, rostlinné bílkoviny nebo škrob, aby v kusu udržely víc vody. U baleného zboží připadne na tyhle přídavky a vodu podle druhu výrobku klidně 8 až 22 procent celkové váhy. V přepočtu na kilogram tak platíte cenu masa i za tekutinu natlačenou do kusu už při výrobě.
Na etiketě se často objeví i zvýrazňovač chuti glutaman sodný, konzervanty a hodně soli. Kvalitní marináda se obejde s olejem, kořením a bylinkami, takže dlouhý seznam přídatných látek je důvod balíček vrátit. Nastřikované maso odhalíte i u nebaleného zboží. Průsvitná želatinová vrstvička na rozhraní tuku a svalu prozrazuje přidanou vodu, a čím víc jí tam vidíte, tím větší podíl tekutiny si domů odnesete.
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Nejspolehlivěji pořídíte čerstvý kus u menšího řezníka, který zboží naskladní ráno a do konce dne ho většinou prodá. V supermarketu sáhněte po čistém mase bez omáčky a nálev si namíchejte doma z toho, co máte v kuchyni, třeba z oleje, česneku, pepře a hrsti bylinek. Sůl nechte úplně nakonec, až těsně před pečením, jinak z masa vytáhne šťávu a kus ztvrdne.
Domácí nálev z oleje, česneku a bylinek dá i levnějšímu kusu masa chuť bez přídatných látek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pokud přece jen po nakládaném mase sáhnete, řiďte se doporučeními, která pro grilování shrnuje web Bezpečnost potravin pod Ministerstvem zemědělství:
V ledničce maso držte při teplotě do 4 °C až do chvíle, než ho začnete připravovat. Na syrové maso mějte vyhrazené vlastní prkénko a nůž a po každé manipulaci si pořádně umyjte ruce. Uvnitř musí kus dosáhnout alespoň 72 °C a tuhle teplotu udržet zhruba deset minut, aby teplo spolehlivě zničilo bakterie. Nálev, ve kterém leželo syrové maso, už podruhé nepoužívejte. Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat jogurt. Nahrazují ho 1 trikem, po kterém vyjde porce na 5 Kč
Tím i z akčního nákupu uděláte bezpečnou večeři.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/cerstve-maso-30000830.html, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-minimalni-trvanlivost-vs-datum-spotreby-kdy-uz-jidlo-muze-byt-nebezpecne-214486, https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/766320/da-se-kvalita-masa-v-dnesni-dobe-opravdu-poznat-ocima-reznik-radi-jak-se-nespalit-pri-vyberu-na-vanoce.html, https://www.dotyk.cz/lifestyle/marinovane-maso-grilovani-supermarkety-triky/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/35445-marinovane-maso-supermarket-bakterie-slozeni-testy