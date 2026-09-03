Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Nemáte klimatizaci? Řekové chladí byty chytře, teplota klesne o dva stupně během pár minut

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když letos 28. června teploměr v Doksanech vyšplhal na 41,9 °C a ČHMÚ zapsal nový absolutní rekord české historie měření, panelákové byty v horních patrech se proměnily v trouby.
Nemáte klimatizaci? Řekové chladí byty chytře, teplota klesne o dva stupně během pár minut

Nemáte klimatizaci? Řekové chladí byty chytře, teplota klesne o dva stupně během pár minut

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Většina Čechů vertikutuje trávník jen na jaře. Zkušení zahradníci ale vědí, že podzim je pro trávník mnohem důležitější
Většina Čechů vertikutuje trávník jen na jaře. Zkušení zahradníci ale vědí, že podzim je pro trávník mnohem důležitější
Záhon, který přežije i nejhorší sucho a nemusíte ho zalévat. Stačí správně zvolený kámen a pár suchomilných rostlin
Záhon, který přežije i nejhorší sucho a nemusíte ho zalévat. Stačí správně zvolený kámen a pár suchomilných rostlin

Český hydrometeorologický ústav popsal letošek jako jeden z nejsušších roků od roku 1961. Záhon, který s...

Designéři z nich dostávají vyrážku, ale Češi si je věší nad gauč po tisících. Stojí pár stovek a změní celý obývák
Designéři z nich dostávají vyrážku, ale Češi si je věší nad gauč po tisících. Stojí pár stovek a změní celý obývák

Když v roce 2022 odvysílala Česká televize epizodu pořadu Bydlet jako… s podtitulem „V záři neonu“,...

Brambory vykopané o týden později klíčí a hnijí ve sklepě. Zkušení zahrádkáři čekají na jeden jasný signál od nati
Brambory vykopané o týden později klíčí a hnijí ve sklepě. Zkušení zahrádkáři čekají na jeden jasný signál od nati

Pro zajištění dlouhodobého skladování je nezbytné vykopávat brambory ve správné fázi zralosti. Jinak úspěch...

Chtěl je uložit na zimu, ale rodina snědla obě sklenice za večer. Nakládané papriky s dvojí hořčicí a kurkumou jsou návykové
Chtěl je uložit na zimu, ale rodina snědla obě sklenice za večer. Nakládané papriky s dvojí hořčicí a kurkumou jsou návykové

Pokud hledáte způsoby, jak na zimu uložit zásoby paprik, pak byste určitě neměli minout tenhle recept....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.