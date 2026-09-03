Nemáte klimatizaci? Řekové chladí byty chytře, teplota klesne o dva stupně během pár minut

Klimatizaci si nájemník většinou namontovat nemůže, mobilní jednotku za deset tisíc korun nechce každý kupovat kvůli dvěma týdnům pekla. Právě v tomhle okně dává smysl sáhnout po triku, který letos v červenci koloval řeckými i německými servery.
Krok za krokem: jak lahvový trik připravit správně
Celý postup zabere méně času než cesta do obchodu pro zmrzlinu.
Lahev: Obyčejná PET o objemu 1,5 až 2 litry. Naplňte ji vodou jen do dvou třetin až tří čtvrtin, voda při mrznutí zvětšuje objem a přeplněná lahev praskne nebo se zdeformuje. Mrazák: Víčko pevně dotáhněte a lahev položte do mrazáku. Ideálně připravte rovnou dvě až čtyři kusy, abyste je mohli střídat. Podložka: Pod rozmrzající lahev dejte talíř, tác nebo složený ručník. Na studeném povrchu se srážejí kapky ze vzdušné vlhkosti, kondenzát stéká dolů a bez podložky skončí v kaluži na podlaze. Pozice: Lahev umístěte těsně před ventilátor, přímo do osy proudu vzduchu. Směřujte ofuk tam, kde sedíte nebo spíte. Mimo osu ventilátoru efekt rapidně slábne.
Jednu lahev lze zmrazit a rozmrazit opakovaně; vyměňte ji teprve tehdy, když přestane těsnit nebo se výrazně zdeformuje.
Kolik stupňů opravdu ubere a kde končí fyzikální limity
Zásadní je rozlišit dvě věci, které se ve virálních příspěvcích běžně slévají. Pocitové ochlazení v proudu vzduchu nastane rychle a je výrazné, kůže registruje chladnější proud prakticky okamžitě. Plošný pokles teploty celé místnosti je ovšem jiná disciplína. Německý servisní web
myHOMEBOOK testoval lahev o objemu 1,5 litru v pokoji kolem 15–20 m² a popsal efekt jako minimální a krátkodobý. 1-2 stupně to byly, ale jakmile se ventilátor vypnul, teplota se rychle vrátila k původním hodnotám. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
A pozor: americká agentura
EPA varuje, že samotný ventilátor ztrácí ochranný účinek při teplotách nad zhruba 35 °C. Při extrémním vedru může proud horkého vzduchu tělo dokonce přehřívat rychleji. Lahev s ledem tento práh posouvá, ale neruší. Proč řecké léto 2026 oživilo zájem o domácí chlazení
Řecko letos v červenci zažilo vlnu veder s maximy přes 43 °C; athénská
Národní observatoř zaznamenala desítky stanic nad čtyřicítkou. Řecká veřejnozdravotní instituce EODY vydala pokyny, které staví na režimu „přes den hermeticky zavřít, v noci otevřít a rozproudit vzduch“. Řecká média k tomu přidala právě ventilátor s ledem nebo zamraženými lahvemi jako nouzovou variantu pro domácnosti bez klimatizace. Trik se odtud rozšířil do německých, španělských i českých serverů, proto se o něm mluví v kontextu řeckého léta, i když jeho původ sahá spíš k širší evropské virální tradici.
Pro české podmínky platí totéž pravidlo: panelákový byt v pátém patře se západní expozicí se odpoledne a večer rozpaluje podobně jako athénský apartmán. Právě horní patra a jednostranně orientované byty patří podle odborných materiálů americké národní laboratoře PNNL při vlnách veder k těm nejzranitelnějším typům obydlí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák