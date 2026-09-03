Češky přestávají kupovat čističe na troubu. Nahrazují je 1 věcí ze spíže, která stojí pár korun

Zapečený tuk na stěnách trouby patří k nejméně oblíbeným domácím úklidům. Čím dál víc domácností ale zjišťuje, že drahý sprej z drogerie do košíku vůbec dávat nemusí. Stačí jim jediná surovina, kterou má v kuchyni skoro každý, a za jedno čištění na ní ušetří desítky korun.
Proč lidé odkládají drahé spreje z drogerie
Koupený sprej na trouby stojí běžně přes sto korun a jeho účinek přitom řadu lidí zklame. K ceně se navíc pojí agresivní chemie, která zapáchá a jejíž výpary dráždí dýchací cesty i pokožku.
Jedlá soda proti tomu vyjde na pár korun. Koupíte ji v každé prodejně s potravinami a jedno vyčištění trouby vás na sodě i octu nestojí skoro nic. Kupovaný čistič tak nahradíte za zlomek jeho ceny.
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Celý princip je vlastně obyčejná fyzika. Kaše z jedlé sody a vody drží na svislé stěně i na skle a má čas nasáknout do ztvrdlé krusty. Ta přes noc změkne natolik, že ji ráno jen stáhnete hadříkem místo zdlouhavého drhnutí.
Soda smíchaná s vodou drží na stěnách trouby a přes noc rozměkčí i ztvrdlý připálený nános. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ocet přijde na řadu až úplně nakonec. Nastříkáte ho na zbytky pasty, které v troubě ještě drží nečistotu, a soda s octem spolu začnou šumět a pěnit. Pěna nadzvedne poslední usazeniny, takže je pak jen přejedete vlhkou utěrkou.
Postup, který zvládne úplně každý Nejdřív troubu vyprázdněte a vyndejte z ní rošty i plechy. Důležité je, aby byla úplně studená. Na teplém povrchu totiž kaše zaschne dřív, než stihne zabrat. Do misky nasypte zhruba půl hrnku jedlé sody a po troškách přilévejte vodu, než získáte hustou kaši, kterou půjde snadno rozetřít. Kaši rozetřete po dně, bocích i po vnitřním skle dvířek. Posloužit může měkký štětec nebo silikonová stěrka. U silnějších nánosů ji nechte působit přes noc, u lehčí mastnoty postačí zhruba dvacet minut. Zaschlou pastu pak stáhněte navlhčeným hadrem a tam, kde drží pevněji, pomůže plastová špachtle. Nakonec troubu přestříkejte octem a znovu ji otřete do sucha. Rošty mezitím odmastíte namočením v horké vodě se saponátem nebo trochou pracího prášku, klidně na pár hodin. Čemu se vyhnout, ať si troubu nepoškodíte Přečtěte si také: Kdo má doma po babičce tenhle kávovar z 80. let, ať ho neprodává. Sběratelé za funkční kusy dávají až 15 000 Kč
Pár míst uvnitř trouby si zaslouží zvláštní opatrnost.
Pastu nikdy nenanášejte na topná tělesa, na těsnění dvířek ani do ventilačních otvorů. Vynechte také drátěnku a tvrdé kartáče, protože smaltovaný povrch snadno poškrábou. Na zaschlou špínu vsaďte radši na čas a změknutí než na hrubou sílu.
Zvlášť pozorní buďte u modernějších spotřebičů. Trouby se samočisticí vrstvou nebo pyrolýzou mají v návodu často napsáno, že do nich nepatří vůbec žádná chemie, sodu nevyjímaje. U nich vždycky nejdřív nahlédněte do manuálu ke svému konkrétnímu modelu.
Kdy si soda neporadí a co dělat pak
Na lehčí až středně mastnou troubu je jedlá soda spolehlivá. Hůř si poradí s letitým, silně připáleným nánosem, kde se často neobejdete bez několika kol, a dokonalého lesku stejně nemusíte dosáhnout. Tam už se spíš vyplatí koupený odmašťovač nebo některý z automatických programů, které troubu vyčistí párou či vypálí nečistoty pyrolýzou.
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Nejlepší je celou situaci nenechat zajít tak daleko. Čerstvé cákance na dně zvládne obyčejná sůl. Nasypete ji na postižené místo, troubu mírně nahřejete a po zhnědnutí sůl smetete. A že se pravidelné čištění vyplatí, potvrzuje i praxe z kuchyní. „Starý tuk se může dokonce i vznítit,” varuje Jana Neuszerová, odbornice značky MORA. Kouř a pach ze zanesené trouby se navíc přenášejí i do pečeného jídla.
Zdroje: https://www.tiscali.cz/cisteni-trouby-nemusi-znamenat-hodiny-drhnuti-nejvetsi-praci-zvladne-chytry-postup-732440, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/cisteni-trouby-soda-ocet-citron-navod-triky/, https://www.mora.cz/rada/jak-vycistit-troubu/, https://www.packandcare.cz/navody/jak-vycistit-troubu-snadno-a-rychle-metody-ktere-opravdu-funguji/, https://www.homein.cz/blog/babske-rady-na-uklid/, https://living.iprima.cz/bydleni/jednoduchy-zpusob-jak-vycistit-troubu-za-par-korun-bez-chemie