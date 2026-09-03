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Vandal si vybíjel vztek na zaparkovaných autech, pak odpočíval na lavičce

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Svoje emoce nezvládl zkrotit muž, kterého v centru Prahy zadrželi strážníci. Kopal do zaparkovaných aut a dvě poničil. Dopadli ho, když odpočíval na lavičce.
Vandal si vybíjel vztek na zaparkovaných autech, pak odpočíval na lavičce

Vandal si vybíjel vztek na zaparkovaných autech, pak odpočíval na lavičce

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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