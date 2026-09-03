Kolik bere servírka ve vesnické hospodě včetně dýšek? Celková suma je velkým překvapením

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Na první pohled vypadá práce za barem v malé obci jako nenáročná činnost s předem daným, spíše nízkým ohodnocením. Realita je ale složitější. Skutečný měsíční příjem tvoří kombinace základního platu, spropitného a úspor, které plynou z práce blízko domova.
Legislativa stanovuje dolní hranici jasně. V roce 2026 činí minimální mzda 22 400 korun měsíčně, což při běžném čtyřicetihodinovém týdnu odpovídá hodinové sazbě 134,40 Kč. Oproti minulému roku vzrostla o 1 600 korun. Právě v menších venkovských podnicích, kde se denně natočí pár piv a podává se pár teplých jídel, představuje tato státem garantovaná částka častý výchozí bod pro základní plat.
Propastné rozdíly mezi kraji
Regionální rozdíly v odměňování jsou přitom markantní. Analýza inzerátů z pracovního portálu JenPráce za posledních šest měsíců ukázala, že celorepublikový průměr nabídek v gastronomii se pohybuje kolem 29 300 korun hrubého. Když se ale podíváme na jednotlivé kraje, zjistíme zcela odlišnou situaci.
Praha vévodí s průměrnou nabídkou 48 023 Kč, následuje Jihomoravský kraj s 44 175 Kč a Plzeňský s 42 300 Kč. Další regiony se drží kolem čtyřiceti tisíc – Vysočina nabízí 40 609 Kč, Olomoucký kraj 40 535 Kč, Královéhradecký 40 271 Kč a Liberecký 40 024 Kč.
Pod hranici čtyřiceti tisíc klesají Ústecký kraj s 39 856 Kč, Pardubický s 39 834 Kč, Středočeský s 39 750 Kč, Zlínský s 39 603 Kč a Jihočeský s 39 582 Kč. Na chvostu žebříčku se nachází Moravskoslezský kraj s 39 536 Kč a Karlovarský s průměrem 39 293 Kč.
Tyto sumy z náborových portálů ale nelze brát jako zaručený výdělek. Inzeráty odrážejí snahu majitelů přilákat spolehlivé zaměstnance a často počítají s maximálními odměnami, nočními směnami, víkendy nebo letní sezonou. Malá hospoda na návsi málokdy soutěží s velkými městskými podniky, takže její reálný základní plat se drží spíše u dolních prahů.
Spropitné na vesnici funguje jinak
Klíčovou roli v celkovém výdělku hraje dýško. Ve venkovských hospodách ale platí úplně jiná pravidla než v rušných městských centrech. Na vesnici obsluha většinou zná své hosty osobně, vztahy jsou přátelštější a štamgasti chodí pravidelně. Jenže ceny jsou tu výrazně nižší a celkový obrat podniku bývá nesrovnatelně menší.
Zatímco personál v rušném městském provozu si může za večer přijít i na několik stovek či tisíc korun, na vesnici se spropitné často pohybuje mezi padesáti až několika stovkami korun za směnu. Záleží také na vnitřním nastavení podniku – někde si obsluha nechává celou hotovost z peněženky, jinde se dýško dělí mezi kuchaře a výčep.
Pro servírku na vesnici tak spropitné funguje jako příjemné přilepšení na drobnou denní režii, rozhodně ale netvoří druhou plnohodnotnou výplatu.
Celkovou situaci komplikuje i zdražování v pohostinství. Podle Edenred Restaurant Indexu se v květnu 2026 průměrná cena poledního menu v České republice poprvé přehoupla přes dvousetkorunovou hranici a dosáhla 200,70 Kč. V Ostravě se průměrný oběd ustálil na hodnotě 198,80 Kč.
Zákazníci sice platí víc, to však neznamená, že tyto peníze automaticky putují do kapes zaměstnanců. Vyšší útrata na účtence opticky zvedá tržby podniku, ale personál z ní často nevidí ani korunu navíc. A zákazníci kvůli vyšším cenám mohou na dýškách naopak šetřit.
Dojíždění může sežrat celý rozdíl v platu
Mnoho lidí z menších obcí proto řeší dilema, zda nevzít lépe placené místo ve větším městě. Zde je ale nutné spočítat čistou hodnotu zaměstnání, do které promlouvají náklady na dojíždění. Rozdíl pěti tisíc korun hrubého měsíčně se může na papíře jevit jako skvělý důvod ke změně, praxe s vlastním autem ale přináší tvrdé vystřízlivění.
Pokud budeme počítat modelový příklad s 22 pracovními dny v měsíci, vozem s průměrnou spotřebou 6,5 litru benzinu na 100 kilometrů a cenou paliva 38 korun za litr, čísla mluví jasně:
Trasa dlouhá 25 kilometrů jedním směrem znamená měsíční nájezd zhruba 1 100 kilometrů, což představuje výdaj jen za samotné pohonné hmoty přibližně 2 700 korun měsíčně.
Při vzdálenosti 50 kilometrů jedním směrem stoupne měsíční nájezd na 2 200 kilometrů a účet za benzin vyskočí na zhruba 5 400 korun měsíčně.
V tomto výpočtu přitom ještě vůbec nejsou zahrnuty výdaje na servis, opotřebení dílů, nákup pneumatik, pojištění nebo parkovné. Pokud servírka dojíždí delší trasu, náklady na dopravu kompletně vymažou celý platový rozdíl.
Kromě peněz je ve hře také čas. Hodina strávená za volantem cestou do práce a další hodina zpět znamená za měsíc 44 hodin strávených na silnici. To je v přepočtu více než celý další pracovní týden, který člověk věnuje pouze přesunům. Práce v místě bydliště sice nabízí nižší nominální částku, ale v konečném součtu šetří tisíce korun na palivu a desítky hodin volného času.
Když se tedy sečte základní mzda, skromnější, ale stabilní dýško od stálých hostů a nulové náklady na dopravu, může být konečná bilance servírky na vesnici překvapivě konkurenceschopná. Člověk sice v inzerátu nevidí oslnivou sumu jako v pražských podnicích, ale po odečtení reálných výdajů mu v peněžence zůstane částka, která se od dojíždění za zdánlivě lepším výdělkem příliš neliší.
Zdroje článku: tiscali.cz, centrum.cz, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná