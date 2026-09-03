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„Zabte ho pro dobro národa.“ Policie řeší výhrůžky novinářům na profilech vládních poslanců

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Dennívýzva
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Policie řeší další trestní oznámení podané kvůli výhrůžkám na adresu novinářů. Podobných excesů – včetně hrozeb smrtí – vůči zástupcům médií v Česku neubývá, spíše naopak. Sami novináři však výhrůžky často nehlásí ani policii, ani profesním organizacím, které jim s nimi mohou pomoci. „Zabte někdo tu svini“, „Ten zm∗d, komentátor zabiju tě hajzle“, „Zabijte ho
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Zdroj: Tisková konference SPD (2025). Zleva současní poslanci Tomio Okamura, Jindřich Rajchl a Libor Vondráček. Foto: Anna Boháčová / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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