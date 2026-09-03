Babiččin trik na dršťkovou zná málokdo. Stačí 1 lžička do hrnce a bude sytá jako z hospody

Doma vám dršťková často vyjde bledá a řídká, zatímco v hospodě je hustá, voní už od dveří a zasytí jako pořádné druhé jídlo. Přitom stačí jedna jediná drobnost přidaná ve správnou chvíli, aby domácí polévka chutnala úplně stejně. Většina lidí ji ovšem doma buď úplně vynechá, nebo si ji zkazí.
Proč domácí dršťkovka většinou zklame
Když polévka vyjde vodová a nevýrazná, chybí jí pořádný základ. Spousta lidí hodí dršťky rovnou do vývaru, přisype trochu papriky do vroucí tekutiny a pak se diví, že výsledek nemá barvu ani plnost. Právě hustý, tmavě oranžový základ přitom dělá hospodskou dršťkovou tak vydatnou.
Poctivá dršťková zvládne nahradit celý oběd. Má být sytá, kořeněná a tak hustá, že se v ní lžíce skoro postaví. Tuhle konzistenci vytvoří samotný základ, kterým polévku začnete. Koření nasypané až na konec ji pořádně nezahustí.
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Tajemství se jmenuje papriková jíška. Na sádle nechte zesklovatět nadrobno nakrájenou cibuli, zaprašte ji moukou a osmažte dozlatova. Teprve pak přijde ta klíčová lžička sladké mleté papriky. Vmíchejte ji do jíšky a nechte ji rozvonět jen chvilku, zhruba půl minuty.
Nejdřív mouka do osmažené cibule a teprve pak lžička sladké papriky, na tomhle pořadí stojí barva, vůně i hustota polévky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A tady je ten babiččin fígl, na kterém to celé stojí. Papriku nesmíte přepálit. Jakmile ji vmícháte, ihned hrnec stáhněte z prudkého ohně a zalijte vývarem. Když se paprika smaží příliš dlouho a připálí se, zhořkne a s ní zhořkne i celá polévka. Přesně na tomhle kroku domácí dršťkovky nejčastěji ztroskotají. Správně orestovaná lžička papriky dá polévce tu typickou barvu, vůni i sametovou plnost, kvůli které chutná jako z výčepu.
Jíšku pak zalijte silným hovězím vývarem, důkladně ho zašlehejte metličkou, aby nezůstaly hrudky, a nechte polévku aspoň dvacet minut provařit. Čím poctivější vývar, tím větší hloubku bude výsledná chuť mít.
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Druhá věc, kterou hospodští kuchaři dělají jinak, se týká koření. Česnek a sušenou majoránku nikdy nevařte dlouho. Jejich aroma se totiž varem vytrácí a majoránka při delším vaření navíc začíná hořknout.
Prolisovaný česnek a v dlaních rozemnutou majoránku proto přihoďte až v posledních pár minutách, kdy jsou dršťky měkké a polévka je prakticky hotová. Právě tenhle závěrečný náraz česneku a majoránky vytváří tu vůni, kterou v hospodě ucítíte dřív, než si sednete ke stolu.
Jak dršťkovou udělat ještě vydatnější
Pokud vám ani hustá papriková jíška nestačí, máte několik možností, jak polévku ještě zasytit. Šéfkuchař Roman Paulus v receptu pro Kuchyni Lidlu přidává do základu i nudličky mrkve, celeru a petržele, díky čemuž je polévka plnější a získá přirozenou nasládlost.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy neskladujte vedle mouky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč se v ní za měsíc něco objeví Nudličky mrkve, celeru a petržele v základu polévku zahustí a dodají jí přirozenou nasládlost. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo touží po hutné konzistenci, může polévku dohustit několika způsoby:
další jíškou z másla a mouky udělanou stranou, najemno nastrouhanou syrovou bramborou přidanou během vaření, lžící chlebové strouhanky na závěr.
Všechny tyhle drobnosti spolehlivě promění vodovou polévku v porci, po které se člověk nají.
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Že je dršťková správně provařená, poznáte podle jednoho jednoduchého znaku. Na hladině se začne tvořit vrstvička tuku, která vyplave nahoru. To je signál, že se všechny chutě propojily a polévka je hotová.
Druhý den bývá dršťková ještě lepší. Uvařte si proto klidně větší hrnec. Po noci v ledničce a novém prohřátí koření s vývarem vynikne. Podávejte ji s čerstvým chlebem nebo rohlíkem.
Nezapomeňte ani na samotné dršťky. Jde o hovězí předžaludky, které je nutné před vařením důkladně vyprat a několikrát přelít čistou vodou, než ztratí svůj výrazný pach. Ze syrových se vaří doměkka i hodinu a půl až dvě hodiny, takže kdo nechce u hrnce trávit půl dne, sáhne po předvařených z řeznictví nebo obchodu a práci si zkrátí na polovinu.
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Zdroje: https://varimesmozkem.cz/klasicka-drstkova-hospodska-polevka-recept/, https://www.toprecepty.cz/clanky/8871-drstkova-polevka-krok-za-krokem-voni-paprikou-a-cesnekem-a-chutna-tak-jak-si-ji-pamatujete-z-drivejska/, https://kuchynelidlu.cz/recept/drstkova-polevka, https://www.vareni.cz/recepty/babiccina-drstkova-polevka/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/hospodska-drstkova-polevka-tradicni-cesky-recept