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České hory zasypal sníh, v nížinách nás čeká období sucha

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Výhled počasí nepřináší dobré zprávy pro přírodu. Čeká nás delší období beze srážek. Aktuálně hory zasypal sníh, nížiny si ale na srážky všech druhů nějakou dobu počkají. Dobrá zpráva je, že deštníky můžete nechat minimálně týden doma.
České hory zasypal sníh, v nížinách nás čeká období sucha

České hory zasypal sníh, v nížinách nás čeká období sucha

Zdroj: Igor Barilo / Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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