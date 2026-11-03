České hory zasypal sníh, v nížinách nás čeká období sucha

Nejnovější výhledy prozrazují, že se Česká republika ocitne v oblasti, v níž delší čas nezaprší. Slabý déšť nebo sněžení se objeví pouze v horských oblastech do středy, a to jen ojediněle. Do středy se na horách udrží i sněhová pokrývka.
Od středy se zvednou denní teploty a sníh začne postupně odtávat.
Nížiny se budou potýkat tento týden hlavně s mrznoucími mlhami nebo slabým mrholením. Typické listopadové počasí je tady.
Oblačnost začne mizet v polovině týdne
V nížinách ještě v úterý a ve středu čekáme očekáváme polojasno až oblačno. Po ránu se ojediněle vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Jen velmi výjimečně se objeví slabé srážky v horských oblastech.
Středa odstartuje slunečné dny
Ve středu se začne oblačnost zmenšovat. Další dny budou slunečné až polojasné, vyšší budou i denní teploty. Ve středu se budou pohybovat mezi 6 až 10 °C, v pátek se mohou denní teploty vyšplhat až na 11 °C. Dny budou slunečné a velmi příjemné. Návrat babího léta v době, kdy padají poslední barevné listy ze stromů bude mimořádně krásný. Užijme si ho, protože před víkendem se charakter počasí změní.
Déšť ale nečekejme, jak ukazuje tento výhled, střední část Evropy bude nadále ve vlivu bezsrážkového počasí. Společně s námi se na stejné vlně sveze také Polsko a část Německa.
Noci budou velmi studené
Již v průběhu slunečných dnů budou výrazně klesat noční teploty. Budou se obecně pohybovat kolem nuly, v rozmezí 2 až – 2 °C, v údolích může být ojediněle až -5 až -7 °C. Půjde o zatím nejstudenější noci letošního podzimu.
V pátek mrznoucí mlhy a více oblačnosti
V pátek začne během dne přibývat oblačnost, ráno bude podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mrazivé. Ranní teploty budou pod bodem mrazu a na severovýchodě území ve dne nevystoupají na více než 5 °C. Na obloze budou mraky nebo nízká oblačnost.
Nad ostatním územím budou v rozmezí 6 až 11 °C, ale během dne se začne také zatahovat na celém území České republiky.
Ranní mlhy mohou být mrznoucí a ojediněle se udrží i dopoledne.
Víkend bude ve znamení nízké oblačnosti
Víkend začne jasným až polojasným počasím v sobotu, během dne a v neděli se potom zatáhne nízkou oblačností. Potrápí nás mrznoucí mlhy nebo mrholení. Denní teploty budou mezi 4 až 9 °C, noční klesnou na 1 až – 4 °C.
Letošní listopad je chladnější než loňský
Letos zažíváme výrazně chladnější listopad, který je teplotně v průměru. Loni byly na začátku měsíce teploty o poznání vyšší, v prvních listopadových dnech se pohybovaly kolem 12 až 19 °C a výrazná vlna chladu přišla až v druhé části listopadu. Noční minima klesala až k - 7 °C, na horách až k -20 °C, přičemž konec listopadu přinesl i první sněhové přeháňky.
První sníh v nížinách až za dva až tři týdny
Také letos se čeká první sněžení v nížinách až v poslední listopadové dekádě přesně tak, jak stanovuje průměr.
Zdroje článku: novinky.cz, chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková