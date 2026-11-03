Dnes v 17:20 zrušte plány: Nova Cinema nasazuje Spielbergův kultovní megahit

Vědecký sen se proměnil v boj o přežití
Příběh začíná zdánlivě ušlechtilým zájmem excentrického vizionáře. S pomocí pokročilé genetiky a kapky prehistorické krve uchované v jantaru vdechne život tvorům, kteří vyhynuli před miliony let.
Na vzdáleném ostrově vybuduje utajovaný ráj, který se má stát nejúžasnější atrakcí světa. Nespoutaná síla přírody se však nedá spoutat lidskou technologií.
Když na ostrov dorazí skupina vědců k posouzení bezpečnosti, nad tropickým rájem propukne ničivá bouře. Bezpečnostní systémy selžou, zábrany padnou a z temné džungle se ozve řev přízraků z hlubin času.
Největší mýtus moderní kinematografie vyvrácen
Mezi diváky se po desetiletí šíří přesvědčení, že tento kultovní sci-fi thriller byl od první do poslední minuty přeplněn počítačovými efekty. Realita je však mnohem překvapivější.
Dávní vládci planety se na plátně objeví dohromady na pouhých 15 minut z celkové délky 127 minut. Z toho počítačově generované záběry zabírají pouhých 6 minut.
Veškerý zbytek ikonických scén vytvořil tým loutkářských mistrů pod vedením Stana Winstona pomocí plně funkčních animatronických modelů v životní velikosti. Tímto revolučním dílem je kultovní Jurský park z roku 1993, který režíroval Steven Spielberg se Samem Neillem v hlavní roli paleontologa Dr. Alana Granta.
Rozpočtová magie: 1993 versus dnešní trikové blockbustery
Snímek disponoval rozpočtem přibližně 63 až 65 miliónů USD, což by po započtení inflace odpovídalo zhruba 135 miliónům USD v dnešních cenách.
Zatímco dnešní digitální blockbustery běžně utratí přes 250 až 300 miliónů USD za tisíce CGI záběrů, které rychle vizuálně stárnou, Spielbergův tým zkombinoval pouhých 50 trikových digitálních záběrů s poctivou fyzickou loutkařinou.
Výsledkem je fotorealistický zážitek, který působí dokonale i po více než třiceti letech. David Koepp spolupracoval na scénáři s autorem románu Michaelem Crichtonem.
Zákulisní pikantnosti: Slepice, kytarová struna a satelitní dohled
Ikonické kruhy na hladině vody ve sklenici, které signalizují příchod děsivého T-Rexe, trápily trikaře nejvíce. Supervizor Michael Lantieri nakonec vytvořil tento efekt tak, že pod palubní desku auta upevnil kytarovou strunu propojenou s podlahou. Drnknutí na strunu vyvolalo přesné rytmické vlnění.
Pohybová choreografie ještěrů byla dalším oříškem. Trikoví experti ze studia Industrial Light & Magic a animátor Phil Tippett běhali po dvorku mezi garážemi a napodobovali pohyby slepic a ptáků, aby pochopili mechaniku chůze dvounohých dinosaurů.
Předváděné počítačové testy šokovaly i samotné autory. Phil Tippett vzpomíná na okamžik, kdy digitální simulaci poprvé spatřil:
Otočil jsem se ke Stevenovi a řekl jsem: Došlo mi, že jsem právě vyhynul.
Narážel tak na fakt, že jeho dosavadní profese klasického stop-motion animátora byla ze dne na den minulostí. Samotný režisér Steven Spielberg navíc musel během dokončovacích prací odjet do Polska točit historické drama Schindlerův seznam.
Dohled nad zvukovou postprodukcí na dálku přes satelit svěřil svému blízkému příteli a kolegovi Georgi Lucasovi. Filmový příběh provedl nezapomenutelné herce mrazivými momenty i chvílemi čistého úžasu: Laura Dern jako Dr. Ellie Sattler, Jeff Goldblum jako matematik Dr. Ian Malcolm, Richard Attenborough jako zakladatel parku John Hammond a Hammondova vnoučata Joseph Mazzello a Ariana Richards.
Absolutní triumf a divácké nadšení
Kombinace strachu, úžasu a dokonalého zvuku zajistila snímku obrovský celosvětový úspěch. V době svého vydání se stal s celosvětovými tržbami přes 1,1 miliardy USD nejvýdělečnějším filmem všech dob.
Na udělování Oscarů v roce 1994 proměnil film tři nominace a získal 3 Oscary za Nejlepší vizuální efekty, Nejlepší zvuk a Nejlepší střih zvukových efektů.
V České republice převzal v roce 1993 ocenění Český lev jako Divácky nejúspěšnější zahraniční film roku. Na portálu Kinobox.cz si film drží vynikající hodnocení 87 %.
Připravte se na neopakovatelnou atmosféru kultovního filmu na televizní obrazovce. Tento mistrovský snímek odvysílá stanice Nova Cinema v úterý 3. listopadu 2026 v 17:20.
Dokáže dnes ještě šokovat publikum stejně intenzivně jako před třemi dekádami, nebo už čas smazal jeho revoluční sílu?
Zdroje článku: csfd.cz, kafe.cz, g.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá