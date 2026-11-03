Lidl začal prodávat novou kosmetiku Cien. Češi šílí a vykupují prodejny

Od čtvrtka 29. října 2026 se v prodejnách Lidl objevila pleťová kosmetika, která vypadá jako dovoz z Koreje. Zelené tuby a lahvičky zdobí hangul – korejské písmo – a celá sada pěti produktů vychází na 409,50 Kč. Zákazníci si ji ale nekoupí v e-shopu, jen v kamenných obchodech, a jen po dobu akce. Zkušenosti s akčním zbožím napovídají, že zásoby mohou zmizet během několika dní.
Řada Cien staví na trendu korejské vícevrstvé péče, která se v posledních letech rozšířila i do Evropy. Mycí gel, toner, sérum a dva krémy – ranní s ochranným faktorem SPF 50 a noční oživující. Jenže navzdory korejským znakům na etiketách kosmetika nepochází z Asie. Finská tisková zpráva řetězce uvádí výrobu v Německu, česká verze o původu mlčí.
Cena za mililitr: kde opravdu ušetříte
Mycí gel i toner stojí 69,90 Kč, sérum a oba krémy 89,90 Kč. Na první pohled vypadají ceny stejně, jenže objem se liší. Denní krém má 50 ml, sérum jen 30 ml. Proto jsme přepočítali cenu na mililitr a porovnali ji s nejlevnějšími korejskými výrobky stejného typu na Heurece ke 30. říjnu 2026.
Toner Cien (100 nebo 125 ml za 69,90 Kč) vychází na 0,56 až 0,70 Kč za mililitr. Oblíbený COSRX AHA/BHA Clarifying Treatment Toner (150 ml od 175 Kč) stojí 1,17 Kč za mililitr. Sérum Cien (30 ml za 89,90 Kč) znamená 3,00 Kč za mililitr, zatímco SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule (55 ml od 218 Kč) vyjde na 3,96 Kč za mililitr.
Největší rozdíl najdete u denního krému s SPF 50. Cien nabízí 50 ml za 89,90 Kč, tedy 1,80 Kč za mililitr. Korejský Beauty of Joseon Relief Sun Rice + Probiotics SPF50+ (50 ml od 245 Kč) stojí 4,90 Kč za mililitr – téměř trojnásobek. U séra je úspora menší, zhruba čtvrtinová.
Srovnání má ale háček: Beauty of Joseon je opalovací krém, Cien je denní pleťový krém. Na delší pobyt na slunci proto sáhněte po opalovacím přípravku a během dne ho přemazávejte. Běžný denní krém s SPF 50 nestačí.
Matcha, ženšen a kyseliny: co říkají studie
Nejčastěji se v řadě opakuje EGCG – antioxidant ze zeleného čaje, který Lidl získává z matchy. Matcha je jemně mletý zelený čaj pěstovaný ve stínu, díky čemuž přirozeně obsahuje vyšší koncentraci EGCG než běžný zelený čaj. Najdete ho v mycím gelu, toneru, séru i denním krému. Přehledová studie z roku 2024 shrnuje, že EGCG v pokusech na buňkách a myších zmírňovalo poškození kůže UV zářením. Zároveň upozorňuje, že se EGCG na světle rozkládá a kvůli velké molekule špatně proniká do kůže. Hodně proto záleží na tom, jak je přípravek namíchaný.
Do séra Lidl přidal ještě ženšen a pupečník asijský, na obalech kosmetiky označovaný jako CICA. Využitím této byliny v kosmetologii se zabývá odborný přehled z roku 2013, který jí připisuje podporu tvorby kolagenu. V asijském léčitelství se odedávna používá k hojení kůže. Alergie na ni je podle přehledu vzácná, vyloučit se ale nedá.
Noční krém sází na niacinamid a skvalan. Přehled klinických studií z roku 2021 popisuje, že přípravky se 4 až 5 % niacinamidu zmenšily jemné vrásky i pigmentové skvrny. Zhruba v takovém množství ho výrobci do kosmetiky obvykle přidávají.
Studie se týkají samotných látek a o účinku výrobků Cien nic neříkají. Koncentrace Lidl neuvádí a úplné složení na svém webu nezveřejnil. Slibuje, že řada zpevní ochrannou vrstvu kůže a že paraprobiotika v denním krému – inaktivované mikrobiální buňky s vysokou stabilitou na rozdíl od živých probiotických kultur – prospějí bakteriím, které na pleti přirozeně žijí. Nezávislé ověření těchto slibů zatím chybí.
Tři kroky ráno, čtyři večer – a pozor na slunce
Lidl u každého výrobku uvádí, kdy ho použít. Ráno: mycí gel, sérum a krém s SPF 50. Večer: mycí gel, toner, sérum a oživující krém.
Toner obsahuje ovocné kyseliny AHA. Ty uvolňují nejsvrchnější vrstvu kůže, takže toner působí jako mírný peeling. Americký úřad FDA upozorňuje, že kyseliny AHA zvyšují citlivost pleti na slunce, a během jejich používání i týden poté doporučuje ochranu před UV zářením. Kromě krému s ochranným faktorem radí i zakrývající oblečení a méně času na přímém slunci. Ranní krém s SPF 50 tak v sadě dává smysl i jako pojistka po večerním toneru.
Na co si dát u krému s SPF 50 pozor: Naneste ho v silnější vrstvě, než na jakou jste zvyklí u běžného krému. Při polovině potřebného množství totiž může zbýt jen třetina slibované ochrany. Hodnota SPF se měří při 2 mg krému na čtvereční centimetr kůže. Tak silnou vrstvu běžně nanese málokdo.
Nevynechávejte víčka a vnitřní koutky očí. Ve studii Liverpoolské univerzity z roku 2019 lidé při nanášení pleťového krému s SPF nepokryli v průměru 16,6 % obličeje, u opalovacího krému 11,1 %. Okolí očí vynechávali častěji než zbytek tváře.
Kupovat všech pět kusů naráz není nutné. Kdo má oblíbený čisticí přípravek nebo krém, může přidat jen toner nebo denní krém s SPF 50, u kterých je úspora proti korejským značkám největší. U séra je úspora nejmenší a o jeho účinku rozhodne úplné složení, které zatím není veřejné. Lidl řadu doporučuje také lidem s citlivou pletí, i to je ale zatím jen tvrzení Lidlu. S citlivou pletí se vyplatí opatrnost hlavně u toneru, protože FDA u přípravků s kyselinami AHA eviduje stížnosti na pálení a vyrážky, nejčastěji u silných peelingů.
Zdroje článku: zena-in.cz, arecenze.cz, nuvoledibellezza.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková