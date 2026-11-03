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Lidl začal prodávat novou kosmetiku Cien. Češi šílí a vykupují prodejny

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Zelené obaly s korejským písmem za necelých 90 korun kus. Nová řada vlastní značky Cien slibuje péči inspirovanou K-beauty, ale vyrábí se v Německu. Zjistili jsme, kolik skutečně ušetříte.
Lidl začal prodávat novou kosmetiku Cien. Češi šílí a vykupují prodejny

Lidl začal prodávat novou kosmetiku Cien. Češi šílí a vykupují prodejny

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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