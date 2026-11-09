Teploty na Šumavě spadly pod minus 10 stupňů. V dalších dnech bude hlavně pršet

Teploty na Šumavě spadly pod minus 10 stupňů. V dalších dnech bude hlavně pršetPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Teploty na Šumavě spadly pod minus 10 stupňů. V dalších dnech bude hlavně pršetZdroj: Richard Brož
Článek byl publikován 09.11.2026 09:01
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