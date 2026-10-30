Objednal si z Temu aku pilu za 1 200 Kč a to, co s ní zvládl za 1 víkend, nečekal ani on sám

Malé akumulátorové pily si oblíbila spousta zahrádkářů a ty nejlevnější se prodávají i na čínských tržištích. Kdo s nimi zkusí víkendový úklid zahrady, bývá výkonem příjemně překvapen. Odborníci k nim ale mají výhrady, které by měl znát každý zájemce.
Krabice z Číny a pila připravená k řezání
Německý kutil Konstantin, který na webu hausbauen24.eu popisuje stavbu a údržbu svého domu, si v roce 2024 z Temu objednal celou sérii nářadí a postupně ho vyzkoušel. Mezi balíčky byla i malá řetězová pila na akumulátor, která dorazila už sestavená a připravená k práci.
Výsledek ho překvapil v dobrém. Pila si podle jeho zkušenosti poradila i se silnějšími větvemi a svou práci odváděla spolehlivě. Zklamaly ho jen ochranné brýle přibalené k sadě, jejichž kvalitu hodnotil jako špatnou.
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Konstantinův dojem potvrzuje i rozsáhlý test německé spotřebitelské organizace Stiftung Warentest z února 2026. Ta prověřila 15 minipil vážících zhruba dva kilogramy, s lištou dlouhou kolem 15 centimetrů. Metodika přitom počítala jen s kmeny do průměru 10 centimetrů, technici ale pily navíc pustili i na kmen třikrát silnější a ani ten je nezastavil.
Na víkendový úklid větví po podzimní vichřici, zkrácení přerostlého jalovce nebo rozřezání vánočního stromku tedy i takhle malý stroj výkonem stačí.
Kolik stojí ta nejlevnější
Částka kolem 1 200 Kč, tedy zhruba 50 eur, patří ke spodku trhu. Nejlevnější sada v testu stála včetně akumulátoru a nabíječky 43 eur, v přepočtu asi 1 050 Kč, nejdražší 459 eur. Vysoká cena ale bezpečnost nezaručuje, protože jeden z nebezpečných modelů stál přes 200 eur.
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Na Temu se dají najít i výrazně levnější sady. Americký web Pro Tool Reviews tam v roce 2025 objevil komplet s minipilou a několika akumulátory za méně než 11 dolarů. Recenzent nákup minipil z Temu rozmlouvá a pochybuje, že by tak laciná sada včetně brýlí splňovala bezpečnostní normy.
Kde mají levné pily slabá místa
S nenamazaným řetězem se řeže ztuha a řetěz se navíc rychle ničí. Některé pily si olej dávkují samy nebo po stisku tlačítka, jiné se mažou ručně. Redaktorka arecenze.cz, která rozebírala pilu z Actionu za 849 Kč, označila ruční mazání v této cenové kategorii za běžnou věc, a olejnička proto k levné pile patří stejně jako nabíječka.
Levné minipily se často mažou ručně a slabinou bývají i jejich akumulátory a nabíječky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhým slabým místem je elektronika. Pro Tool Reviews upozorňuje, že u levných akumulátorů roste riziko přehřátí během nabíjení. Evropská komise navíc na Temu skrytě nakoupila vzorky zboží a velká část nabíječek, které při tom vybrala, neobstála ani v základních bezpečnostních zkouškách. O jaké typy nabíječek šlo, Komise neupřesnila.
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Lehkou pilu je snadné ovládat jen jednou rukou a druhou si přitom přidržovat větev. Testeři ze Stiftung Warentest to považují za velmi riskantní, protože když lišta ujede, může se člověk ošklivě pořezat. Na pile proto mají být po celou dobu řezu obě ruce. Čtyři z 15 testovaných pil přitom úchop pro druhou ruku vůbec neměly, a proto dostaly nejhorší známku. Dva z těchto modelů navíc postrádaly bezpečnostní dokumentaci, kterou vyžaduje zákon, a podle testerů proto nesplňují podmínky pro prodej v Evropské unii.
Samotného Temu se týká rozhodnutí unijních regulátorů z května 2026. Evropská komise platformě uložila pokutu podle nařízení o digitálních službách, protože platforma podle ní nedostatečně posoudila riziko prodeje nelegálního zboží. Z důkazů Komise vyplývá, že se nakupující v EU s takovým zbožím na Temu s velkou pravděpodobností setkají. Firma pokutu rozporuje a považuje ji za přehnanou.
Než pilu poprvé zapnete
Už při rozbalování se vyplatí zkontrolovat, jestli má pila úchop pro druhou ruku. Pokud chybí, je bezpečnější sáhnout po jiném modelu. Než ji poprvé spustíte, projděte si návod, protože ovládání a údržba se mezi modely liší.
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Za nezbytnou výbavu považuje Stiftung Warentest rukavice odolné proti proříznutí, ochranné brýle a pevné boty, k tomu přiléhavé oblečení s dlouhými rukávy i nohavicemi. Brýle přibalené k levné sadě přitom nemusí obstát, jak ukázala zkušenost Konstantina i postřeh recenzenta Pro Tool Reviews.
Rukavice odolné proti proříznutí, ochranné brýle a pevná obuv patří k základní výbavě pro práci s minipilou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Během řezání stůjte stranou od linie řezu a nad hlavu s pilou nesahejte. Když práci dokončíte, vytáhněte akumulátor a řetěz zbavte pilin a zbytků oleje.
Zdroje: https://www.test.de/presse/pressemitteilungen/Mini-Kettensaegen-Kleine-Saegen-grosse-Gefahr-6276982-0/, https://www.hausbauen24.eu/12-temu-werkzeuge-test/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-temu-dostalo-pokutu-200-milionu-eur-od-evropske-komise-za-nebezpecne-zbozi-307247, https://www.protoolreviews.com/best-mini-chainsaw/, https://www.arecenze.cz/clanky/rozebrala-jsem-retezovou-pilu-ferm/, https://www.test.de/mini-kettensaege-test-6270989-0/
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