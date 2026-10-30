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Objednal si z Temu aku pilu za 1 200 Kč a to, co s ní zvládl za 1 víkend, nečekal ani on sám

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Malé akumulátorové pily si oblíbila spousta zahrádkářů a ty nejlevnější se prodávají i na čínských tržištích. Kdo s...
Objednal si z Temu aku pilu za 1 200 Kč a to, co s ní zvládl za 1 víkend, nečekal ani on sám

Objednal si z Temu aku pilu za 1 200 Kč a to, co s ní zvládl za 1 víkend, nečekal ani on sám

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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