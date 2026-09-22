Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Češi milují václavky, i když jsou jedovaté. Jak je správně připravit, abyste se neotrávili

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Objevují se v početných trsech, obsypávají pařezy i kmeny a jejich medově hnědé klobouky jsou na podzim nepřehlédnutelné. Václavky patří k tradičním českým houbám, při jejich přípravě ale existuje pravidlo, které se opravdu nevyplatí obejít.
Češi milují václavky, i když jsou jedovaté. Jak je správně připravit, abyste se neotrávili

Češi milují václavky, i když jsou jedovaté. Jak je správně připravit, abyste se neotrávili

Zdroj: Johny Lehky / Shutterstock
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Kolik si vydělá číšník na Václaváku i s dýšky za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Kolik si vydělá číšník na Václaváku i s dýšky za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Sklizňový úplněk v Beranu hrozí konflikty. Krize o víkendu čeká tato tři znamení
Sklizňový úplněk v Beranu hrozí konflikty. Krize o víkendu čeká tato tři znamení

Tento víkend přináší intenzivní astrální energii. Měsíc, Saturn a Neptun budou v sobotu v Beranu v opozici...

Češi vyhazují klasické žaluzie. Vytlačuje je vychytávka, která si sama sleduje slunce
Češi vyhazují klasické žaluzie. Vytlačuje je vychytávka, která si sama sleduje slunce

Velká okna přinášejí světlo, ale v létě i nežádoucí teplo. Nový trend automatického stínění dokáže reagovat...

Na Česko se řítí mrazivé počasí. Zima uhodí jak blesk z čistého nebe. Toto je přesné datum
Na Česko se řítí mrazivé počasí. Zima uhodí jak blesk z čistého nebe. Toto je přesné datum

Kdo si myslel, že září bude pokračovat v mírném duchu posledních dnů, bude nemile překvapen. Studená...

Solární panely jsou zbytečné bez jedné věci. Ušetří spoustu peněz a Češi ji kupují jako vzteklí
Solární panely jsou zbytečné bez jedné věci. Ušetří spoustu peněz a Češi ji kupují jako vzteklí

Solární panely na střeše vyrobí elektřinu hlavně v poledne, jenže vy ji potřebujete ráno a večer. Bez...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Další články z kategorie Houbaření
Zobrazit více
LifestyleHobbyHoubaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.