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Kde nesbírat houby: Nebezpečí toxických látek z okolí

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Podzimní houbaření vyhání do lesů a přírody tisíce lidí. Málokdo si však uvědomuje, že samotná znalost jedlých druhů k bezpečí nestačí. Houby fungují v přírodě jako neuvěřitelně efektivní sběrny vody a živin. Spolu s vláhou však z okolního prostředí nasávají i veškeré nečistoty a chemikálie. Nasbírat krásné a zdravě vypadající hřiby na špatném místě tak může vést k nepříjemným zdravotním následkům.
Muž čistí houby při sběru v lese.

Muž čistí houby při sběru v lese.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 18:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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