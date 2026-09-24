Nejjednodušší sušení hub. Vsaďte na pečicí papír

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Nejjednodušší sušení hub. Vsaďte na pečicí papírPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hlavní houbová sezona je letos zvláštní a v některých lokalitách ještě ani nezačala. Přesto už se v mnohých místech republiky mohou houbaři pochlubit plnými košíky krásných zdravých hub. Ty je zapotřebí nějakým způsobem spotřebovat, případně uchovat. Pokud máte čas a prostor, spotřeba čerstvých hub je optimální. Když tomu tak ale není, můžete vsadit na jejich zamražení či usušení. Druhá varianta je poněkud jednodušší a energeticky méně náročná. Potřebovat k sušení nebudete takřka nic.
Sušení hub
Zdroj: Radek Štěpán
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