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Nejjednodušší sušení hub. Vsaďte na pečicí papír

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Hlavní houbová sezona je letos zvláštní a v některých lokalitách ještě ani nezačala. Přesto už se v mnohých místech republiky mohou houbaři pochlubit plnými košíky krásných zdravých hub. Ty je zapotřebí nějakým způsobem spotřebovat, případně uchovat. Pokud máte čas a prostor, spotřeba čerstvých hub je optimální. Když tomu tak ale není, můžete vsadit na jejich zamražení či usušení. Druhá varianta je poněkud jednodušší a energeticky méně náročná. Potřebovat k sušení nebudete takřka nic.
Sušení hub

Sušení hub

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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