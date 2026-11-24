Turistická sezona na jižní Moravě letos přináší překvapivý vývoj. Celkové počty hostů sice zůstávají přibližně na úrovni loňska, jenže pohled na jednotlivé části regionu odhaluje výrazné rozdíly. Brno ve druhém a třetím čtvrtletí ztrácelo, zatímco venkovské destinace jako Pálava, Znojemsko a Podyjí si připsaly zhruba třináctiprocentní nárůst přenocování zahraničních turistů.
Ve třetím čtvrtletí letošního roku přenocovalo na jižní Moravě podle dat Českého statistického úřadu přibližně 855 000 lidí, meziročně o pouhé dvě desetiny procenta více. Za celých devět měsíců dosáhl region 1,79 milionu hostů, přičemž zahraniční turisté tvoří zhruba třetinu z celkového počtu.
V Brně naopak klesl počet přenocování zahraničních turistů ve třetím čtvrtletí o 9,2 procenta. Centrála cestovního ruchu Jižní Morava zmiňuje jako možné příčiny horké letní počasí a přesunutí závodu Moto GP z července na červen. Průměrná délka pobytu zahraničních návštěvníků v Brně přitom zůstává stabilní na 1,8 noci, celkový pokles zahraničních hostů v metropoli ve třetím čtvrtletí dosáhl zhruba čtyř procent.
Za posunem ve prospěch venkovských oblastí stojí z části i cílená práce destinačních agentur. Znojmo je v tomto ohledu uváděno jako příklad, který nastartoval růst návštěvnosti už v době covidové pandemie a v trendu pokračuje dodnes. Propagaci samotného Brna zajišťuje především magistrátní organizace TIC Brno, zatímco Centrála cestovního ruchu Jižní Morava se dlouhodobě soustředí na prezentaci regionu jako celku.
Ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Martina Grůzová označuje rostoucí zájem o místa mimo krajskou metropoli za pozitivní. V rámci celé republiky se jižní Moravě daří přitahovat druhý nejvyšší počet hostů hned po Praze, v celkovém počtu přenocování však region obsazuje páté místo a průměrná délka pobytu patří dlouhodobě k nejnižším v zemi.
Zdroj: autorský text / ČTK