Kdo vlastně jsem jako lékař? Jaká je moje činnost, moje poslání, moje role? Každý lékař může svou roli vnímat trochu jinak. Ale když se já zamyslím nad tím, co pro mě znamená být lékařem, napadá mě následující:
Diagnostik
Když někdo jde k lékaři, většinou chce vědět, co mu je, aby vůbec mohla být řeč o nějaké léčbě. Takže role lékaře je rozhodně diagnostická: lékař se musí dobrat k pochopení, čím jeho pacient trpí. Na základě správného zhodnocení příznaků poté lékař že stanoví odpovídající léčbu.
Průvodce
Léčba angíny neobnáší nic moc záludného, ale když se bavíme o léčbě závažnějších stavů, dlouhodobých a komplikovaných nemocí, tam už lékař není jen ten, kdo stanoví diagnózu a nastaví léčbu, tam už se lékař stává – nebo měl by se stát – průvodcem. Protože dlouhodobá léčba je cesta, je to proces; má svá úskalí, přichází vzestupy a pády, pochyby a strachy. Lékař provází pacienta touto cestou, vysvětluje, chápe, povzbudí, podrží. Pacient by nikdy neměl cítit, že je na svou nemoc sám.
Partner
S předchozím bodem souvisí tato role – partnerská. Protože pro léčbu respektive pro její následování je nezbytné, aby pacient neměl pocit, že se ho lékař snaží přesvědčit silou své moci a autority, že mu diktuje. Pro úspěch léčby je nezbytné, aby ji pacient přijal za svou. Nesmí mu být vnucena, nesmí mu být proti srsti. Proto lékař–partner diskutuje různé možnosti léčby, respektuje přání a preference pacienta, i když třeba znamenají, že pacient nebude souhlasit s takovým postupem, který jemu samotnému přijde nejlepší.
Kouzelník?
To mě vede k malé odbočce neboli k tomu, co lékař není. Lékař není zázračný mág, který pozná neduh na první pohled jako z křišťálové koule nebo který má v rukávě nějakou podpultovou léčebnou metodu, kterou vytáhne když je nejhůř. Lékař ani nemůže doporučit takovou léčbu, která není v souladu se současnými vědeckými poznatky. Takže i když třeba doma pro svou rodinu používá biorezonanci, nemůže jí hodnověrně doporučit svým pacientům.
Vědec
Protože každý lékař by měl být tak trochu vědec – řídit se aktuálními vědeckými poznatky, chápat principy vědeckých studií, a v konečném smyslu chápat fyziologii i patofyziologii lidského těla (neboli jak to v těle chodí když je zdrávo a jak když přijde nemoc). Lékař je koneckonců vystudovaný v oboru lékařské vědy. Tomuto principu vědeckého poznání se lékař nesmí zpronevěřit, jinak by poškodil důvěryhodnost jak svou, tak celé lékařské vědy,
Kouč
Nejefektivnější je, když je lékař skutečně dobrým koučem, umí klást relevantní otázky, umí vyvolat to správné pochopení v pacientovi i jeho vůli změnit svůj život k lepšímu. A když je lékař i dobrý motivační řečník, je to další bonus a skvělý dílek do mozaiky uzdravení!
Vrba
Největší část ordinační doby je ale lékař vrba – někdo, kdo velmi pečlivě naslouchá. Však ne nadarmo se říká: „poslouchej pacienta, říká ti svou diagnózu“. Když posloucháme dostatečně dobře, dozvíme se nejen o fyzických projevech pacientových obtíží, ale také o jejich psychickém rozpoložení, o sociálním prostředí, které je utváří, o hodnotách, které vyznávají. Jedině to všechno dohromady nám pomůže skutečně pochopit člověka jako celek, a tudíž být o krok blíže úspěšné léčbě.
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