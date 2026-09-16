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Catarata del Toro: Soukromý vodopád padá na dno sopečného kráteru. Jeho majitel vás přivítá osobně

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Catarata del Toro je jeden z nejpůsobivějších kostarických vodopádů s burácivě padající vodou do hloubky 90 metrů přímo do kráteru vyhaslé sopky. Tak krásný přírodní úkaz bez davů lidí nenajdete nikde jinde. Majitel si „svůj“ skvost velmi střeží a dbá na jeho čistotu a ryzost.
Catarata del Toro: Soukromý vodopád padá na dno sopečného kráteru. Jeho majitel vás přivítá osobně

Catarata del Toro: Soukromý vodopád padá na dno sopečného kráteru. Jeho majitel vás přivítá osobně

Zdroj: Steve Jurvetson / Creative commons, CC-BY
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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