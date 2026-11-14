Bylinky na parapetu: Jak na zimní péči bez chyb

Čerstvá bazalka, pažitka nebo petrželka mohou zpříjemnit vaření i během zimních měsíců. Na parapetu však mají jiné podmínky než v létě na zahradě. Kratší dny, suchý vzduch z topení a chlad od okenního skla zpomalují růst a mohou způsobovat žloutnutí listů. Několik jednoduchých úprav pomůže bylinkám toto období zvládnout a udržet je v dobré kondici.
Vhodné místo pro květináče
Většina kuchyňských bylinek potřebuje dostatek světla, proto je vhodný světlý parapet orientovaný na jih nebo východ. V zimě ale dejte pozor na kontakt listů se studeným sklem. Při větrání květináče přesuňte stranou, aby rostliny nezasáhl prudký chladný průvan.
Pokud jsou výhony slabé, bledé a vytahují se za světlem, může být příčinou nedostatek denního světla. Pomoci může přisvětlovací lampa určená pro rostliny. Naopak umístění přímo nad rozpáleným radiátorem bývá nevhodné, protože substrát rychle vysychá a listy trpí suchým vzduchem.
Zálivka podle potřeby
V zimě bylinky často rostou pomaleji, a proto nepotřebují tolik vody jako v teplých měsících. Před zaléváním zkontrolujte prstem vrchní vrstvu substrátu. Pokud je stále vlhká, se zálivkou počkejte. Přemokření může vést k uhnívání kořenů, žloutnutí listů a výskytu drobných mušek v okolí květináče.
Vodu z podmisky po zalití vylijte a používejte nádobu s odtokovými otvory. Substrát by neměl úplně vyschnout, ale ani zůstávat trvale mokrý. Potřeby se liší podle druhu bylinky, velikosti květináče i teploty v místnosti.
Pozor na suchý vzduch
Vytápěné byty mají v zimě často nízkou vzdušnou vlhkost. Citlivější bylinky mohou reagovat zasycháním špiček listů nebo jejich opadáváním. Květináče proto můžete seskupit k sobě, ale ponechte mezi nimi dostatek prostoru pro proudění vzduchu.
Pravidelné rosení není univerzálním řešením. Na listech může zbytečně zůstávat vlhkost, zvláště pokud místnost špatně větrá. Lepší je umístit rostliny dál od topení a případně použít zvlhčovač vzduchu, pokud je vzduch v bytě dlouhodobě velmi suchý.
Tip: Byliny, které jsou odolné a zvládnou zimu venku.
Hnojení a sklizeň
Během zimy většina bylinek nepotřebuje pravidelné intenzivní hnojení. Pokud rostliny téměř nerostou, přihnojování omezte nebo dočasně vynechte. U aktivně rostoucích bylinek lze použít mírnou dávku vhodného hnojiva podle návodu výrobce.
Při sklizni odstřihujte pouze část zdravých výhonů a nikdy neodebírejte najednou většinu listů. Bazalku zaštipujte nad místem, kde vyrůstají postranní výhony, zatímco pažitku stříhejte čistými nůžkami několik centimetrů nad substrátem. Pravidelná, ale šetrná sklizeň pomůže udržet rostliny kompaktní.
Foto: Pixabay
Každá bylina má jiné potřeby
Bazalka je citlivá na chlad a průvan, proto jí vyhovuje teplejší světlé místo. Pažitka a petrželka obvykle lépe snášejí chladnější podmínky, pokud mají dostatek světla a nepřemokřenou zeminu. Rozmarýn potřebuje hodně světla a v zimě spíše střídmou zálivku, zatímco máta ocení rovnoměrnou, nikoli však nadměrnou vlhkost.
Pravidelně kontrolujte spodní strany listů, zda se neobjevují mšice nebo svilušky. Včasné odstranění napadených částí a vhodné podmínky bývají účinnější než zbytečné používání přípravků. Díky správnému umístění, přiměřené zálivce a dostatku světla mohou bylinky zůstat užitečnou součástí kuchyně i během zimy.
Zdroj: autorka, https://www.ireceptar.cz/zahrada/zazimovani-bylinek/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Bylinky na parapetu: Jak na zimní péči bez chyb first appeared on Naše zahrada.