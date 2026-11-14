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Bylinky na parapetu: Jak na zimní péči bez chyb

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Dennívýzva
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Čerstvá bazalka, pažitka nebo petrželka mohou zpříjemnit vaření i během zimních měsíců. Na parapetu však mají jiné podmínky než v létě na zahradě. Kratší dny, suchý vzduch z topení a chlad od okenního skla zpomalují růst a mohou způsobovat žloutnutí listů. Několik jednoduchých úprav pomůže bylinkám toto období zvládnout a udržet je v dobré kondici.
byliny

byliny

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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