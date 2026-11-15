Beverly D’Angelo z Bláznivé dovolené slaví 75. Dvojčata porodila těsně před padesátkou, blond vlasy nahradily šediny

Beverly D’Angelo ztělesnila v osmdesátých letech ukázkovou americkou manželku, když se jako Ellen Griswoldová vydala s rodinou na Bláznivou dovolenou. Dnes pětasedmdesátiletá představitelka komediálních rolí dala před prací u filmu přednost dětem, které porodila těsně před padesátkou. Její typické blond vlasy vystřídaly stříbrné prameny a na přehnanou péči o vzhled si nikdy nepotrpěla.
Život v Los Angeles a pozdní mateřství
Její zlaté vlasy časem vystřídaly stříbrné prameny a za šediny se dnes vůbec nestydí. Vzhled pro ni podle jejích slov nikdy nebyl priorita a s nadsázkou přiznává, že přimět se ke cvičení je pro ni pořád fuška. V rozhovoru pro sérii Unapologetically vysvětlila, že ji spíš zajímá, jestli je člověk opravdový. „Když v někom objevím autentičnost, opravdu mě to osloví,“ řekla.
Natáčení už pro ni dávno neznamená středobod světa. Zlom přišel po narození dvojčat Antona a Olivie v lednu 2001. „Bylo pro mě nesmírně důležité dát je do středu mého světa, takže jsem nebrala žádné filmy, které by mě na jakoukoliv dobu odvedly z města,“ vysvětlila pro stanici Fox News s tím, že se nikdy nepovažovala za kariéristku a role si vybírala podle scénáře.
Setkání v letadle
Děti si pořídila s Al Pacinem ve chvíli, kdy s rodinou už příliš nepočítala. S otcem svých dvojčat se seznámila v roce 1996 v letadle z Los Angeles do New Yorku. „Seděl přede mnou, řekl mi, ať si jdu sednout k němu, a než letadlo přistálo, už to jelo,“ zavzpomínala ve videu na svém Instagramu. Zásadní krok přišel o rok později. „Podíval se mi do očí a řekl: Chci, abys byla matkou mých dětí. A i když jsem se této roli celý život vyhýbala, byla jsem hluboce zamilovaná a šla jsem do toho na sto procent,“ dodala.
Pár zůstal spolu do roku 2003 a výchovu zvládli i po rozchodu. Letos v dubnu je americká média společně vyfotila v Beverly Hills na oslavě jeho šestaosmdesátých narozenin. Před vztahem s otcem svých dětí byla v letech 1981 až 1995 provdaná za italského vévodu Lorenza Salviatiho a odstěhovala se za ním do Evropy.
Dívka do muzikálu i komedie
Rodačka z Ohia o kameře v mládí nesnila. Z domova odešla v sedmnácti letech, zkusila práci kreslířky u studia Hanna-Barbera a pak se v Kanadě živila jako zpěvačka v kavárnách. K filmu jí pomohl český rodák. Miloš Forman ji v roce 1979 obsadil do muzikálu Vlasy.
„Byl to pro mě strašně důležitý režisér. Opravdu mě vzal za ruku a uvedl mě do světa filmu,“ popsala herečka, která na roli Sheily musela na konkurz dojít dokonce čtrnáctkrát. V roce 1980 zaujala jako Patsy Cline ve snímku První dáma country music, vysloužila si nominaci na Zlatý glóbus a všechny hudební party navíc odzpívala sama.
Jako Ellen Griswoldová se poprvé objevila v roce 1983 v komedii Bláznivá dovolená, ve které hrála s Chevym Chasem. K obětavé matce se vrátila ještě ve třech pokračováních a Vánoční prázdniny z roku 1989 patří k oblíbeným televizním trhákům dodnes. Když se jí novináři ptali, zda tehdy cítila nátlak, aby byla hlavně svůdnou krasavicí, odpověděla, že stoprocentně. Později si ze své škatulky spíše dělala legraci. „Ráda si myslím, že s filmy o dovolené jsem byla původní MILF,“ zhodnotila svou pozici v rodinných komediích.
Kromě nich si vyzkoušela i vážnější polohy v dramatu Kult hákového kříže z roku 1998 a v akční podívané Šílená noc z roku 2022. V roce 2025 namluvila postavu v Simpsonových. Letos v lednu vyšel psychologický thriller Sleepwalker, kde si zahrála s Hayden Panettiere, a v říjnu měla fanouškovskou premiéru vánoční komedie Christmas at the Kringles.
Sama herečka podotkla, že všechny role za poslední rok byly matky. „Na stárnutí je fantastické, že máte spoustu zkušeností. Rozumíte mnohem víc věcem,“ prozradila.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, hellomagazine, hellomagazine, foxnews).