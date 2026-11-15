Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ovečky opustily svahy Ještědu. Na zimu se přestěhovaly do nového zázemí ve Vesci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stádo deseti ovcí, které od června spásalo sjezdovku Skalka na Ještědu, se dnes přestěhovalo na zimní pobyt do libereckého Vesce. Podle Městských lesů Liberec nyní horské louky předávají štafetu lyžařům. Zvířata mají v novém působišti u Tajchu připravené útulné zázemí i krmný zvon plný sena.
Ovečky opustily svahy Ještědu. Na zimu se přestěhovaly do nového zázemí ve Vesci

Ovečky opustily svahy Ještědu. Na zimu se přestěhovaly do nového zázemí ve Vesci

Zdroj: Městské lesy Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 17:29

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Hokejisté Liberce porazili Litvínov 5:1 a doma uspěli pošesté za sebou
Hokejisté Liberce porazili Litvínov 5:1 a doma uspěli pošesté za sebou
Přístup k hradu Trosky v Českém ráji omezí kácení zhruba 200 jasanů
Přístup k hradu Trosky v Českém ráji omezí kácení zhruba 200 jasanů

Přístup k hradu Trosky v Českém ráji omezí od příštího týdne kácení zhruba 200 jasanů. Stromy jsou napadené...

Kontroly cizinců na Liberecku. Tři skončili v zajištění, dalších osm čeká vyhoštění
Kontroly cizinců na Liberecku. Tři skončili v zajištění, dalších osm čeká vyhoštění

Rozsáhlý zátah na nelegální zaměstnávání proběhl ve čtvrtek 12. listopadu na Liberecku a Semilsku....

Nález dělostřelecké munice uzavřel ulici 1. máje v Liberci, zasahoval pyrotechnik
Nález dělostřelecké munice uzavřel ulici 1. máje v Liberci, zasahoval pyrotechnik

Část ulice 1. máje v Liberci uzavřel v neděli ráno nález dělostřelecké munice při vyklízení domu. Složky...

Noční nájezd v centru České Lípy. Zloděj poničil kavárnu i bar, pak zpytoval svědomí
Noční nájezd v centru České Lípy. Zloděj poničil kavárnu i bar, pak zpytoval svědomí

Zarážející drzost předvedl koncem října osmatřicetiletý recidivista přímo v centru České Lípy. Během své...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.