Uskladnění kořenové zeleniny v písku: jak na to, aby tento fígl fungoval

Uskladnění kořenové zeleniny v písku je osvědčený způsob, jak si uchovat čerstvou mrkev, petržel, celer nebo červenou řepu klidně až do jara. Nemusíte přitom pořizovat žádné speciální nádoby ani drahé vybavení. Díky písku udržíte stabilnější vlhkost v okolí zeleniny a omezíte její vysychání a také zabráníte přímému kontaktu jednotlivých kořenů. Takto zajistíte, že vaše zelenina zůstane déle pevná a chutná. Než se pustíte do samotného ukládání, vyberte pouze zdravé, nepoškozené a dostatečně vyzrálé kusy. Zelenina nesmí být nahnilá, plesnivá ani výrazně otlučená.
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