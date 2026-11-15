Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Čtyři góly ve druhé třetině. Oceláři vyhráli v Kladně 4:1

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vedoucí Třinec vyhrál v 19. kole hokejové extraligy v Kladně 4:1 a připsali si třetí vítězství za sebou. Všechny čtyři branky vstřelili hosté ve druhé třetině, dvakrát skóroval Marko Daňo. Třetí Rytíři doma neuspěli poprvé po sérii čtyř vítězství.
Čtyři góly ve druhé třetině. Oceláři vyhráli v Kladně 4:1

Čtyři góly ve druhé třetině. Oceláři vyhráli v Kladně 4:1

Zdroj: HC Oceláři Třinec - Roman Mareš
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 17:39

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Opavská záchranka slaví 50 let. Začínala s jedinou Škodou 1203
Opavská záchranka slaví 50 let. Začínala s jedinou Škodou 1203
V Karviné se protestovalo už v 18. století. Místní sedláci dosáhli unikátního úspěchu
V Karviné se protestovalo už v 18. století. Místní sedláci dosáhli unikátního úspěchu

Protestující aktuálně zaplnili ulice evropských měst. I přesto, že jsou zejména ve francouzském pojetí...

Ve Starých Hamrech se vážně popálil mladík. Do nemocnice ho přepravil vrtulník
Ve Starých Hamrech se vážně popálil mladík. Do nemocnice ho přepravil vrtulník

Jednadvacetiletý muž utrpěl v sobotu ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku vážné popáleniny. Kvůli...

Na letiště v Mošnově nejezdí vlaky. Trať blokuje vykolejený vůz
Na letiště v Mošnově nejezdí vlaky. Trať blokuje vykolejený vůz

Na letiště Leoše Janáčka v Mošnově na Novojičínsku od noci nejezdí vlaky. Provoz byl zastaven kvůli...

Seniortaxi ve Frýdku-Místku rozšiřuje služby. Nové pomůže i lidem s postižením
Seniortaxi ve Frýdku-Místku rozšiřuje služby. Nové pomůže i lidem s postižením

Službu seniortaxi budou moci ve Frýdku-Místku od ledna využívat také držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.