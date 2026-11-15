Čtyři góly ve druhé třetině. Oceláři vyhráli v Kladně 4:1

Jako první zahrozil ve třetí minutě třinecký Koch, s jehož bekhendovým pokusem si poradil Brízgala. Na druhé straně vytěsnil Mazanec Audetteův pokus z pravého kruhu. Potom Audette v přečíslení neprostrčil přes Marinčina puk na Hlavu a sám před třineckým gólmanem neuspěl Lisler.
Ve 12. minutě sice skončila za Mazancem Jandusova střela od modré čáry tečovaná bránícím Musilem, ale Oceláři si vzali trenérskou výzvu pro Hrabíkovo nedovolené bránění třineckého gólmana a sudí Jeřábek s Ondráčkem jim dali za pravdu. Rytíři se pak ubránili při Kubíkově trestu.
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Na přelomu první a druhé třetiny se Rytíři neprosadili při Marinčinově trestu. Potom pálil dvakrát třinecký kapitán Růžička a ve 23. minutě už Oceláři otevřeli skóre. Hudáček přihrál před branku Daňovi, který před Brízgalou úspěšně zakončil. Třinec se ubránil při Chlánově vyloučení a ve 29. minutě z dorážky nepřekonal bekhendem Mazance kladenský kapitán Forman.
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V čase 31:46 se hosté radovali podruhé. Musil vysunul za obranu Rytířů Hudáčka, jenž z pozice mezi kruhy Brízgalu překonal. Ve 33. minutě sudí po přezkoumání u videa vyloučili domácího Marcela za zákrok na Michala Kovařčíka na dvě minuty a po 56 sekundách využil přesilovou hru Růžička, jenž po Voženílkově přihrávce zamířil do odkryté branky. Za 29 vteřin už to bylo po Daňově teči Marinčinova nahození 4:0.
Na začátku třetí třetiny se Kladno ubránilo při Klímově vyloučení. V čase 46:37 Rytíři snížili díky trefě Kempného od modré čáry. Ve 49. minutě pomohla Mazancovi po Jandusově střele horní tyč. Oceláři si náskok pohlídali a v závěru ještě nevyužil příležitost na snížení Ryšavý.
Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:0, 0:4, 1:0)
Branky a nahrávky: 47. Kempný (M. Jandus, Vigneault) - 23. Daňo (L. Hudáček), 32. L. Hudáček (D. Musil), 33. M. Růžička (D. Voženílek, A. Nestrašil), 34. Daňo (Marinčin, Marian Adámek). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček - J. Svoboda, Thuma. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 4549.
Sestava Kladna: Brízgala - M. Jandus, Kempný, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, Michal Houdek, T. Tomek - Ojamäki, Vigneault, Audette - Kelly Klíma, F. Přikryl, Adam Kubík - Hlava, K. Hrabík, Lisler - Ryšavý, M. Marcel, M. Forman. Trenér: R. Rulík.
Sestava Třince: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, Pyrochta, D. Musil, Aubrecht - Flynn, A. Nestrašil, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, M. Kovařčík, D. Voženílek - P. Chlán, Miloš Roman, Hrehorčák - J. Polášek. Trenér: Žabka.