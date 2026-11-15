Žut: Jachtu filmařům půjčil sám Tito. Barker dostal 196 tisíc marek a kaskadéra táhli za vozem na prkně

Žut, FOTO: Avala Film / distr. TV Nova Žut, FOTO: Avala Film / distr. TV Nova Žut, FOTO: Avala Film / distr. TV Nova Žut, FOTO: Avala Film / distr. TV Nova
Dobrodružný snímek Žut (1964) s Lexem Barkerem se mohl pochlubit jachtou od hlavy státu. Loď, na které v úvodu příběhu čeká lord Lindsay, filmařům zapůjčil tehdejší jugoslávský prezident Josip Broz Tito. V československých kinech měl film premiéru až 18. července 1980, celých šestnáct let po té německé. Samotné natáčení štábu komplikovalo špatné počasí, nebezpečné kaskadérské kousky a také přísné tradice místních obyvatel. Hvězda si přišla na pořádný balík
Producent Artur Brauner moc dobře věděl, že Karu ben Nemsího musí hrát
, protože literárně jde o stejnou postavu jako Old Shatterhand. Herec měl sice podepsanou exkluzivní smlouvu s konkurenčním producentem, ta se ale vztahovala čistě na slavného zálesáka, takže Karu si mohl zahrát bez právních potíží. Za roli vyinkasoval štědrých 196 tisíc západoněmeckých marek. Oproti tomu představitel ústředního zloducha Rik Battaglia se musel spokojit s pouhými 26 tisíci marek. Lex Barker
Předlohu filmaři vybrali už sedm týdnů po premiéře Pokladu na Stříbrném jezeře. Znalec Karla Maye doktor Hans Wollschläger sice první verzi scénáře strhal pro nudný děj a triviální dialogy, producenta to ale nijak netrápilo. V záloze měl připravený jiný text od Georga Marischky a ten se mu zdál natolik dobrý, že do něj nechtěl zasahovat. Film pak v německých kinech viděly více než tři miliony diváků. Nadšení neskrýval na premiéře ani profesor Heinz Stolte, autor vůbec první disertační práce o Karlu Mayovi.
„Skvělé, skvělé!“ vykřikoval z hlediště.
Velká část filmu vznikla u kosovského města Peć. V bazarové čtvrti hráli komparz místní obchodníci a mnohé nebylo potřeba ani převlékat. Pravoslavný klášter Dečani kousek od města filmaři upravili na Žutův palác a natočili v něm i Karův výslech a pokus o útěk.
Prkno pod zády a medvěd v ateliéru
Za nepodařený útěk měl být Kara ben Nemsí uvláčen k smrti. Lexe Barkera v nebezpečném záběru zastoupil chorvatský kaskadér Mate Ivanković. Ten si oblékl ochranný oděv, lehl si na tenkou dřevěnou desku a nechal se speciálním provazem přivázat k vozu tak, aby se mohl kdykoliv rychle uvolnit. Celou dobu navíc na place hlídkoval lékař, který naštěstí nemusel zasahovat.
Strach naháněla hercům i jízda přes visutý dřevěný most nad zpěněnou řekou Moračou. Uvolněné fošny se houpaly a do toho po nich měli kráčet koně vážící několik set kilogramů. Obtížného úkolu se bez odmlouvání ujali jugoslávští kaskadéři. Hned první den se ale spustily vydatné lijáky a natáčení na nebezpečném mostě se protáhlo. Lex Barker musel odcestovat do Postojny natáčet Vinnetoua, deště polevily až po dvou týdnech.
Režisér Robert Siodmak na pobyt na Balkáně vzpomínal s úsměvem, i když se tehdy pořádně zapotil. Získat místní ženy do komparsu znamenalo velký problém kvůli přísným patriarchálním zvykům. Když chtěl filmař vyfotit jednu ze zahalených muslimek, stálo ho hodně úsilí vysvětlit jejímu manželovi, že by měl velké potíže, kdyby režiséra na místě zabil.
V jedné ze scén kopou bandité u borovice a hledají zlaťáky. Lord Lindsay opodál v klidu svačí, dokud vůně medu nepřiláká medvěda. Tuhle lesní pasáž se zvířetem filmaři postavili rovnou vedle ateliérů společnosti Avala u Bělehradu.
Kdo si chce potrápit paměť, ať zkusí plynně vyslovit celé Halefovo jméno: Hadži Halef Omar ben Hadži Abul Abbas ibn Hadži Dawuhd al Gossarah. A kdo nemá dost, může zkusit britského sluhu Archieho. Jeho kompletní jméno zní Archibald Douglas Jonathan Timothy George Kenneth Clarence Caldwell of Gowey Filbert Percival Brian Winston Oliver Howard Christopher Marmaduke of Phip.
Z vraníka se stal v letu hnědák
Při pronásledování Žuta skáče Karův hřebec Ríh přes rozsedlinu. Tento náročný skok natočili filmaři bezpečně v berlínském studiu a Lexe Barkera při něm odjel cirkusový jezdec Heiko Sembt-Schroer. Kaskadérův kůň ovšem nebyl vraník jako Ríh, ale hnědák. V záběru natočeném zespodu je to jasně poznat.
Dobrodružný snímek
vysílá Nova Action v neděli 15. listopadu ve 20:30 a Nova Cinema ve čtvrtek 19. listopadu v 17:25. Žut
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).