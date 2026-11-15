Duna: Skarsgårdovi se v bahenní lázni odlepovala protetika a Zimmer nahrával hudbu v obýváku

Duna, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Duna, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Duna, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Duna, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Duna, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Duna, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Duna, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova
Sci-fi snímek Duna (2021), který v neděli ve 20:00 vysílá televize Nova Cinema, zaujal české diváky ještě před premiérou, když se jeho upoutávka dočkala moravského rychlodabingu od tvůrců Králů videa. Režisér Denis Villeneuve o natočení tohoto příběhu snil od dětství a odmítl kvůli němu i režii bondovky Není čas zemřít. Filmaře na place pak potrápily spíše praktické starosti, Stellan Skarsgård trávil v maskérně hodiny a v bahenní lázni se mu odlepovala protetika. Místo konkurzu upozornění na Googlu
Děj sleduje mladého Paula Atreida (
), jehož otec vévoda Leto ( Timothée Chalamet ) přijímá správu nad nebezpečnou planetou, kde se těží vzácné koření. Rod Atreidů se brzy stane obětí spiknutí a Paul musí se svou matkou lady Jessicou (Rebecca Ferguson) uprchnout do nehostinné pouště. Tam narazí na nedůvěřivé domorodé fremeny a musí se naučit přežít, aby dokázal naplnit svůj osud. Oscar Isaac
Timothée Chalamet toužil po roli tak moc, že si nastavil upozornění na Googlu hned, jakmile zjistil, že se snímek chystá. Nakonec se nemusel ani snažit. Režisér Denis Villeneuve s ním rovnou počítal a žádný konkurz na hlavní postavu se nekonal. Herec se pro natáčení pod dohledem trenéra naučil část textu v mandarínské čínštině, kterou na plátně plynně hovoří s doktorem Yuehem (Chang Chen).
Josh Brolin, který si zahrál Gurneyho Hallecka, přistoupil k natáčení o poznání volněji a na roli kývl, aniž by četl scénář.
„Myslím, že jsem předstíral, že jsem ho četl,“ řekl Brolin. Zato herečka Zendaya coby bojovnice Chani plnila propagační plakáty po celém světě, na plátně ale strávila pouhých deset minut.
Planetárního ekologa Lieta Kynese hráli dřív vždy muži, v roce 1984 Max von Sydow a v minisérii z roku 2000 český herec
. Denis Villeneuve roli dal Britce Sharon Duncan-Brewster a vysvětlil to vyvážením ženských a mužských postav. Karel Dobrý Nosorožec s roztékající se tváří
Když tvůrci přemýšleli nad podobou barona Vladimira Harkonnena, popsal ho režisér jako nosorožce v lidském těle. Těžkou roli přijal Stellan Skarsgård. Podle maskéra Donalda Mowata trvalo nalíčení asi čtyři hodiny, když měl baron na sobě šaty, a šest hodin ve scénách nahoty. Jen na obličej dostal herec sedm silikonových dílů, k nimž patřila ještě holá čepice a tukový oblek. Ze své proměny byl tak nadšený, že v den, kdy mu snímali odlitky a proces zabral sedm až osm hodin, odmítl udělat i pauzu na oběd.
Problém nastal ve chvíli, kdy měl baron v jedné scéně absolvovat ozdravnou koupel. Mastná černá tekutina bahenní lázně narušila lepidla, odlepovala protetiku a samotný oblek se v ní navíc nechtěně nadnášel. Maskéři strávili celý víkend tím, že oblek předělávali, aby baron zůstal spolehlivě pod hladinou. Jen v této jediné scéně nakonec musel zaskočit kaskadér, protože postavu tekutina prudce stahuje pod hladinu.
O poznání tradičnější přístup zvolil Dave Bautista v roli Glossua Rabbana Harkonnena. Maskér Mowat u něj zvolil staromódní divadelní líčení mastnými barvami a jedinou protetikou se staly kryty obočí. Nánosy make-upu pak musely skrýt hlavně jeho početná tetování na krku a rukou.
Zimmerova obýváková symfonie
Hudební skladatel Hans Zimmer patří k zarytým fanouškům knižní předlohy a kvůli její filmové adaptaci neváhal odmítnout nabídku na spolupráci s dlouholetým kolegou Christopherem Nolanem na snímku Tenet. Zimmer strávil týden o samotě v utažské poušti, aby nasál zvuky větru, a samotnou hudbu pak nahrával během pandemické uzávěry u sebe v obýváku. Jeho dcera, která měla pokoj hned vedle, pro otcovu vášeň pochopení neměla.
„Všude vypráví, že má posttraumatický stresový syndrom z dud, protože v půl šesté ráno pořád hraju a celý dům se klepe,“ řekl Zimmer.
Zpěvačka Lisa Gerrard zase musela vokály nahrávat u sebe ve skříni, což skladatele pobavilo, když si uvědomil, že ozvěnu nekonečné pouště stvořili uvnitř šatníku. Zimmer i Villeneuve s knihou vyrůstali. Když Villeneuve odjížděl natáčet, Zimmer mu řekl:
„Nepos*r to.“ Když mu pak Villeneuve předával hotový film k nazvučení, vrátil mu to stejnými slovy. Film nakonec získal deset nominací na Oscara a šest soch, mezi nimi i za hudbu. Pro Zimmera to byl druhý Oscar, sedmadvacet let po Lvím králi.
Zcela jinak se na dílo díval tvůrce předchozí filmové verze z roku 1984 David Lynch. O nový snímek měl podle svých slov nulový zájem. Důvodem však nebyla nevraživost vůči Villeneuvovi, nýbrž bolestné vzpomínky na vlastní natáčení.
„Bylo to pro mě utrpení. Byl to neúspěch a neměl jsem finální sestřih. Tenhle příběh jsem vyprávěl miliardkrát. Není to film, který jsem chtěl natočit,“ vysvětlil Lynch své pocity ze starší verze. Ve filmu zůstalo několik chyb
Pozorní diváci na plátně objevili několik nepřesností a selhání filmařů. Během záchrany v poušti zavírá bojovník Duncan Idaho (Jason Momoa) těžké bezpečnostní dveře, do kterých následně Paul bouchá pěstmi. Dveře se pod jeho údery viditelně prohýbají a pozornému oku neunikne, že jde jen o lehkou rekvizitu.
Chyba se vloudila i do přeletu nad pouští. Ve chvíli, kdy ornitoptéra vévody Leta přistává v písku vedle těžebního stroje, venkovní záběr odhalí, že uvnitř kokpitu vůbec nikdo nesedí. Rozpory se objevily také v měrných jednotkách. Když se Paul učí o planetě Arrakis z projekčního zařízení, přístroj mu popisuje délku písečných červů v metrech, ale kořeny stromů v imperiálních stopách, ačkoliv všechny ostatní rozměry dodržují metrický systém.
Tvůrci nedávali pozor ani při příletu rodu na planetu. Lady Jessica má při vystupování z lodi před obličejem průsvitný závoj, v dalším záběru ho má stažený na temeni hlavy a vzápětí jí znovu zakrývá tvář.
Snímek vysílá televize Nova Cinema 15. listopadu ve 20:00 a 16. listopadu v 16:45.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb, imdb).