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Jemný brokolicový krém. Polévku uvaříte rychle a chutná skvěle

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Máte rádi jemné polévky, které jsou chuťově velmi výrazné? Pokud ano, vsaďte na brokolicový krém. Jeho příprava v našem podání je velmi jednoduchá a rychlá. Navíc polévka obsahuje pouze několik málo přírodních ingrediencí a nic jiného. Máte-li doma brokolici a uvažujete-li o polévce, pusťte se do toho. My vám v následujících řádcích podrobněji popíšeme, jak jsme postupovali.
Brokolicový krém

Brokolicový krém

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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