Saljut 3 měl fotografovat Zemi. K fotoaparátům mu sověti přibalili kanón

Na konci mise Saljutu 3 přišel 24. ledna 1975 ze Země povel k palbě. Sovětská stanice tehdy letěla bez posádky a blížil se její řízený zánik v atmosféře. Konstruktéry zajímalo, jak se při střelbě zachová celý stroj.
Pavel Popovič a Jurij Arťuchin si už v létě 1974 na stanici zkoušeli míření. Pozemní středisko jim vybíralo hvězdy, které sloužily jako cvičné cíle. Podle
podnikové historie Almazu kosmonauti nacvičovali vyhledání cíle a natočení stanice.
https://www.zbrojopis.cz/raketovy-letoun-north-american-x-15-mach-6-7-rekord-nasa/
Pod jménem Saljut se skrýval Almaz
Sovětské zprávy o startu v červnu 1974 používaly jméno Saljut 3. Označení Saljut tehdy dostávaly civilní i vojenské stanice. Saljut 3 byl druhou stanicí vojenského programu Almaz s interním označením OPS-2. Oficiální zprávy popisovaly například oddělené prostory pro práci a odpočinek. Přístroje pro pozorování a fotografování Země sloužily hlavně
vojenskému průzkumu.
Sojuz 14 přivezl v červenci na stanici Popoviče a Arťuchina. Strávili na ní patnáct dní. Druhá loď, Sojuz 15, se v srpnu
nedokázala připojit a její posádka se vrátila na Zemi. Saljut 3 pokračoval v letu automaticky. Model ukazuje Saljut 3 s připojeným Sojuzem 14, který na stanici dopravil její jedinou posádku.
V září středisko
odeslalo ze stanice návratovou kapsli s filmem z průzkumných kamer. Jak dopravit exponovaný film z oběžné dráhy, řešili i Američané. Návratové pouzdro družice Discoverer 14 zachytil letoun ještě pod padákem. S hlavní se otáčela celá stanice
Kanón měl stanici chránit, kdyby se k ní přiblížilo cizí plavidlo. Byl pevně spojený s trupem. Pokud chtěla posádka změnit směr hlavně, musela podle
studie historičky Cathleen Lewisové natočit celý stroj o hmotnosti bezmála dvaceti tun. Rychlost zamíření tak závisela na tom, jak rychle se dokázala pootočit samotná stanice.
https://www.zbrojopis.cz/francouzsky-lehky-tank-amx-13-vykyvna-vez-revolverovy-automat/
Přesná podoba zbraně zůstává sporná.
Žukovského muzeum spojuje obranný systém Ščit-1 s upraveným leteckým kanónem NR-23. Lewisová ve studii uložené u Smithsonianu uvádí označení R-23M a zbraň odvozuje od kanónu bombardéru Tu-22. Podle Cathleen Lewisové vycházel kanón Saljutu 3 z výzbroje sovětského bombardéru Tu-22. Při palbě přišly ke slovu motory
Síla, která při výstřelu urychlí střelu, působí opačným směrem i na stanici. Pozemní obsluha proto
spustila současně s kanónem i motory, aby zpětný ráz vyrovnala. Právě obava z účinku zpětného rázu na let stanice je podle podnikové historie Almazu důvod, proč za pobytu posádky zůstalo u nácviku.
Podle
Anatolije Zaka se střílelo proti směru letu, aby střely zůstaly na oběžné dráze kratší dobu. Střela tím ztratí část rychlosti, kterou už měla společně se stanicí, a její dráha v nejnižším bodě klesne blíž k Zemi. Jak dlouho se na oběžné dráze udrží drobné kovové předměty, řešili už dřív Američané u projektu West Ford, kde od nich chtěli odrážet rádiový signál.
Zak uvádí za celou misi tři odpálení, Žukovského muzeum u samotné zkoušky uvádí dvě dávky. Dávka může zahrnovat několik ran. Přesný počet vypálených nábojů tak zůstává otevřený.