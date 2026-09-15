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Bylinky, které zvládnou zimu venku a překvapí svou odolností

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Existuje spousta bylinek, které můžete nechat přes zimu venku, a přesto vám napřesrok budou dělat opět radost. Pokud chcete pěstovat ty nejodolnější, sáhněte po takových, jako například pažitka, máta, meduňka, tymián, šalvěj nebo oregano. Pokud jsou dobře zakořeněné a rostou na vhodném stanovišti, nemusíte se o ně přes zimu bát. Pažitka se na podzim stáhne k zemi a na jaře znovu vyrazí. Mátu budete spíš krotit než zachraňovat. Rozmarýn je na mráz citlivější, přesto může zimu přežít. Zkuste mu to usnadnit zvolením takového stanoviště, které ho ochrání – nikoli tedy na otevřeném a větrném místě.
šalvěj

šalvěj

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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