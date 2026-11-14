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Vánoční hvězdy už se objevují v obchodech: díky vhodné péči pokvete po několik let

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Pomalu se plíží adventní čas a pro mnohé z nás je to mimo jiné období, kdy si pořizujeme vánoční symbol. Jeden z tradičních symbolů nejkrásnějších svátků v roce. Také patříte mezi ty, jenž si každý rok pořizují novou rostlinu? Přitom stačí trocha péče a vánoční hvězdu můžete pěstovat celý rok a na podzim ji opět probudit ke kvetení.
Vánoční hvězda

Vánoční hvězda

Zdroj: Foto: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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