Pokojovka zabrala parapet. Před nákupem většího květináče se podívejte na kořeny

Při přesazování pokojovek může původní květináč ještě posloužit. Někdy stačí vyměnit část substrátu. U zdravé tlustice s přerostlým balem lze na jaře šetrně zkrátit kořeny.
Tlustice se na parapetu pěkně rozložila a vedle ní sotva zbylo místo na konvičku. O tom, zda potřebuje přesadit, víc prozradí pohled pod okraj květináče. Zajímá vás kořenový bal, tedy kořeny i se substrátem, který drží pohromadě.
Kdy se podívat na kořenový bal
V listopadu si všimněte, jestli kořeny vylézají odtokovými otvory nebo jestli substrát schne rychleji než dřív. Podle
pěstitelského průvodce Wisconsinské univerzity jsou obojí vodítka k prohlídce balu. U zdravé rostliny ho opatrně vysuňte, pokud jde ven lehce. Jestli pokojovka vadne a substrát zůstává mokrý, zkontrolujte hned stav kořenů kvůli možnému přelití.
https://chytrenato.cz/snih-na-solarnich-panelech-v-zime-cisteni-rizika/
Přerostlý bal prozradí hustá síť kořenů stočených kolem stěn a dna. Mezi kořeny bývá vidět jen málo substrátu.
Poradna Severokarolínské státní univerzity popisuje, že když kořeny vytlačí většinu substrátu, květináč může zadržet méně vody. Pokud tlustice i v těsné nádobě prospívá, prohlídku berte jako přípravu na jaro. Po vysunutí balu zkontrolujte hlavně boky a dno. Hustě stočené kořeny a málo viditelného substrátu prozradí těsný květináč. Conrad Nutschan / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Kdy stačí vyměnit část substrátu
Pokud je kolem kořenů ještě volná zemina, můžete při jarním přesazení vyměnit jen tu část, která jde snadno uvolnit z povrchu a boků balu.
Britská Královská zahradnická společnost doporučuje doplnit čerstvou směs i pod bal, pokud se vejde do nádoby v původní hloubce.
Místo pro čerstvý substrát si můžete odhadnout podle vnitřního průměru nádoby tam, kde bal sedí. V modelovém květináči širokém uvnitř 18 cm nechá vystředěný bal o průměru 16 cm po obvodu centimetr na čerstvou směs. Když hustý bal vyplňuje celý průměr, získáte místo u stěn zmenšením balu nebo volbou širší nádoby.
Pokud chcete, aby pokojovka dál rostla a kořeny už nádobu vyplnily, zvolte květináč jen o jednu velikost větší. V příliš velké nádobě podle
Wisconsinské univerzity zadržuje přebytečný substrát kolem kořenů víc vody.
https://chytrenato.cz/vzduchovy-filtr-spotreba/
Jak na jaře přesadit tlustici do stejného květináče
Tlustice vejčitá (
Crassula ovata) těsnější květináč dobře snáší. U zdravé rostliny, která už nádobu skutečně vyplnila a jejíž velikost chcete zhruba zachovat, poradna Arkansaské univerzity doporučuje na jaře zkrátit část kořenů po obvodu a vrátit ji do stejné nádoby s čerstvým substrátem.
Až tlustice začne růst, vyjměte ji a uvolněte sypkou zeminu. Pak čistým ostrým nožem nebo nůžkami zkraťte jen tenkou vrstvu obvodových kořenů. Zkuste bal usadit zpátky. Cílem je uvolnit trochu místa pro čerstvou směs. Jestli by návrat do stejné nádoby vyžadoval výraznější řez, sáhněte po mírně větším květináči.
Posaďte rostlinu do stejné hloubky, v jaké rostla. Pod bal a kolem něj přidejte čerstvý propustný substrát pro sukulenty. U nádoby zkontrolujte průchodnost odtokového otvoru.
Kamínky na dně odtok nezlepší. Mezera kolem balu, zde u hortenzie, je místo pro čerstvý substrát. Při přesazování tlustice ponechte stejnou hloubku jako předtím. User:SB_Johnny / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Po přesazení zalévejte podle
doporučení Wisconsinské univerzity pro tlustice nejdřív střídmě, dokud se rostlina neuchytí. Přebytečnou vodu z podmisky vylijte a před další zálivkou nechte substrát proschnout.