Brněnský vlečňák si vystačil s plachtami. Čtyři okna dostal až za války

Brněnský vlečný vůz z roku 1890 vozil cestující nejdřív v parních soupravách. Pod trolejemi vystřídal dvě čísla a za války dostal okna. Z pravidelné dopravy zmizel až v roce 1958.
Na čele zeleného vozu svítí číslo 25 a přes otevřené boky je z ulice vidět na sedadla. Když ho při historické jízdě táhne
Caroline, lokomotivu poznáte podle komína. Vyrobili ji v Linci v roce 1889. Vlečňák pro cestující je o rok mladší. Historickou soupravu na náměstí Svobody v roce 2006 vedla Caroline z roku 1889. Osobní vlečný vůz za ní je o rok mladší. User:Harold / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Pod trolejí pořád s plachtami
Letní vůz měl střechu a otevřené boky. Když začalo pršet, daly se přes ně spustit svinovací plachty. Se spuštěnou plachtou je vůz vidět i v
galerii renovovaného exponátu. Muzejní karta u dochovaného vozu uvádí 24 míst k sezení a deset ke stání.
https://www.retroradar.cz/ok3-vysilani-1990/
První elektrické tramvaje vyjely v Brně 21. června 1900.
Dopravní podnik uvádí, že pro elektrické soupravy postupně upravil 29 starších vlečných vozů z koňské a parní éry. Pětadvacítka přešla k elektrické dráze v roce 1901 jako vůz č. 87. Roku 1920 dostala číslo 187. Jejím úkolem dál bylo přidat do soupravy místa pro cestující.
Jak takové spojení vypadá, ukázala historická přehlídka na náměstí Svobody v červnu 2012. Vpředu stál
elektrický vůz č. 99 z roku 1941. Za ním byl připojený starší vlečňák v obnovené letní podobě. Na přehlídce v roce 2012 tvořil vlečňák soupravu s elektrickým vozem č. 99. Ten je o 51 let mladší. Harold / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Za války přibyly čtyři okna
Vozy této série zůstaly otevřené i pod trolejí. Zhruba v polovině dvacátých let skončily odstavené ve vozovně v Pisárkách. Zpátky na trať je dostal až válečný nárůst počtu cestujících. Podle muzea ještě při oslavách čtyřiceti let elektrické dráhy vyjely s otevřenými boky.
Vůz č. 187 prošel další přestavbou v roce 1941, jak uvádí
podnikový časopis Šalina. Na bocích přibyla čtyři okna a nástupní plošiny dostaly stěny. Příčná sedadla z latěk vystřídaly podélné lavice. Na těch se sedělo bokem ke směru jízdy.
Vůz č. 187 vyřadil dopravní podnik v roce 1958. Právě tehdy se na brněnských linkách začaly objevovat
nové čtyřnápravové Tatry T2. Na ně později navázala Tatra T3 s laminátovými sedadly.
https://www.retroradar.cz/commodore-64-osmibitovy-pocitac-datasette-hry/
Z družstva zpátky na koleje
Vyřazená skříň vozu posloužila jako chata. Pro renovaci ji
získali ze zemědělského družstva v Žerůtkách. V roce 1969 ji brněnské dílny posadily na pojezd z jiného vlečného vozu. Pětadvacítce vrátily otevřené boky i číslo z dob parní dráhy.
Vůz se v obnovené podobě představil při oslavách sta let brněnské MHD a v roce 1971 ho převzalo Technické muzeum. Po
nehodě v roce 2010 se vrátil do dílen. Na snímku z náměstí Svobody z roku 2012 už po opravě znovu ukazuje otevřenou letní podobu.