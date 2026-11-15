Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bílá vrána: Bílá vrána: Plachta odmítal udeřit Schránila a filmaři přejmenovali Filipovského

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V české hudební komedii Bílá vrána nedokázal Jindřich Plachta uštědřit facku hereckému kolegovi a tvůrci navíc omylem spletli jméno Františka Filipovského.
Bílá vrána

Bílá vrána

Zdroj: FOTO:Willy Ströminger, distr. TV Seznam
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 16:44

Reklama
Další články z V Telce
Vratné lahve: Nemilosrdné přepisování, Svěrákovo zaučování ve výkupu a narážky na slavná díla
Vratné lahve: Nemilosrdné přepisování, Svěrákovo zaučování ve výkupu a narážky na slavná díla
Parta hic: Kemr nemohl hrát roli odborového předsedy kvůli vyznání a neshody na place
Parta hic: Kemr nemohl hrát roli odborového předsedy kvůli vyznání a neshody na place

Komedie Parta hic se opřela o Vladimíra Menšíka s těžkým astmatem. Režisér po výhrůžkách podlehl komunistům...

Zorro: Tajemná tvář: Connery roli odmítl, Hopkins váhal kvůli zádům a Zorro strhl Zeta-Jones šaty lankem
Zorro: Tajemná tvář: Connery roli odmítl, Hopkins váhal kvůli zádům a Zorro strhl Zeta-Jones šaty lankem

Zorro: Tajemná tvář se musel obejít bez Seana Conneryho, Anthony Hopkins naopak roli mstitele přijal až po...

Týden v Ulici: Gábinino rozhodnutí, Sonina pomsta a zábavný večer se proměnil v pořádný průšvih
Týden v Ulici: Gábinino rozhodnutí, Sonina pomsta a zábavný večer se proměnil v pořádný průšvih

Další týden v Ulici rozehraje nové a napínavé osudy známých hrdinů. Soňa si vychutnává triumf nad svým...

Šťastný Nový rok: Efronova touha po polibku se starší kolegyní a falešný název
Šťastný Nový rok: Efronova touha po polibku se starší kolegyní a falešný název

Komedie Šťastný Nový rok tajila tajnou lásku Zaca Efrona k Michelle Pfeiffer. Halle Berry po prohrané první...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.