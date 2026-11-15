Velký kvíz o českých filmových pohádkách: Někteří herci se v nich objevili mnohem častěji, než se zdá

České pohádky jsou plné známých hereckých tváří. Někteří herci v nich dokonce ztvárnili tolik rolí, že by jejich výčet vydal na pořádně dlouhý seznam.
České pohádky mají jednu velkou výhodu. I když jsme je viděli třeba desetkrát, pokaždé se k nim rádi vracíme. A často si ani neuvědomujeme, kolik známých hereckých tváří se v nich během let vystřídalo. Někteří herci se dokonce stali takřka stálicemi pohádkového světa. Jednou hráli krále, podruhé čerta, potřetí čaroděje a jindy třeba obyčejného vesničana. Na herce a herečky, kteří si zahráli hnev v několika pohádkách, se zaměřujeme v našem kvízu na In-Lifestyle.
Herci, kteří pohádky doslova nesli na svých bedrech
Stačí si vzpomenout na Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Menšíka, Petra Nárožného nebo Jiřího Lábuse. Jejich tváře známe z desítek filmů a televizních inscenací, ale pohádky v jejich filmografiích zaujímají mimořádně výrazné místo. Podobně jsou na tom také Libuše Šafránková, Stella Zázvorková nebo Radoslav Brzobohatý. Někteří z nich dokázali vytvořit tolik nezapomenutelných pohádkových postav, že si je dnes s jiným žánrem ani nespojujeme.
České pohádky se natáčely už od padesátých let a při pohledu zpátky je nápadné, jak často se v nich vracely stejné tváře. Nebylo to tím, že by režiséři neměli kam sáhnout. Spíš šlo o herce, kteří do pohádkového světa prostě pasovali. Měli výraz, hlas, timing a někdy stačilo, aby se na plátně jen objevili. Takový Vladimír Menšík k nim patřil bez debat. Většina diváků si ho vybaví jako Vincka z Tří oříšků pro Popelku z roku 1973, jenže tím jeho pohádková stopa zdaleka nekončí. Během dvou desetiletí se objevoval v rolích králů, sluhů i komických figurek, které by u slabšího herce snadno zapadly. U Menšíka se to moc nestávalo. I krátký výstup uměl zahrát tak, že divákům zůstal v paměti.
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V našem kvízu se zeptáme právě na herce a herečky, kteří se v českých a československých pohádkách objevovali opakovaně. Nebudeme se ptát pouze na jejich nejslavnější role. Zkusíme prověřit, zda poznáte herce podle několika pohádek, ve kterých účinkovali, případně jestli odhalíte, ve kterém snímku naopak chyběli. Některé otázky pro vás budou hračkou, u jiných možná budete muset zapátrat v paměti. Dokážete získat všech 10 bodů a prokázat, že české pohádky opravdu dobře znáte?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech iRozhlas, Wikipedie, Filmový přehled
Tento příspěvek Test znalostí o hercích ze známých pohádek: Skuteční filmoví odborníci musí dát alespoň 7/10 byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.